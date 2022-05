MeinMMO sucht Autor:in (m/w/d) im Home-Office für MMORPGs

Wir suchen ab sofort Verstärkung in unserem Autoren-Team. Ihr könnt euch jetzt für eine Stelle bei MeinMMO bewerben, um selbstständig vom Home-Office aus News, Specials und Meinungen zu MMORPGs zu schreiben.

Wen wir suchen: Du solltest dich bestens im Gaming auskennen, vor allem im Online-Gaming und bei MMORPGs. Du solltest dich in Gaming-Communitys wohlfühlen und bereit sein, dich in neue Spiele, aber auch allgemeine Themen einzuarbeiten.

Danach schauen wir:

Du weißt immer Bescheid, in welchem MMORPG gerade ein großes Update ansteht.

Du hast Spaß daran, die Leute für neue Spiele zu begeistern.

Du interessierst dich dafür, was die Spieler bewegt und wo Probleme in den Spielen sind.

Du hast auch mal eine eigene Meinung oder kannst dich tief in ein Spiel einarbeiten.

Du bist mit reddit, Twitter, Discord und offiziellen Forum vertraut, um dich zu informieren.

Du bist bereit, Kritik an deiner Arbeit zu reflektieren, sie anzunehmen und dich im Schreiben weiterzuentwickeln.

Du hast Freude am Schreiben und bringst ein Interesse an journalistischer Arbeit mit.

Es ist von Vorteil, wenn du schon Erfahrung gesammelt hast: Ein eigener Blog, ein eigener Streaming-Channel oder Arbeiten für eine andere Website könnten darunter fallen. Das ist aber kein Muss für die Stelle.

Wir würden die Stelle gern so schnell und gut wie möglich besetzen. Vielleicht ja mit dir.

Achtung: Diese Stelle ist für selbstständige Mitarbeiter:innen gedacht. Es handelt sich um keine Festanstellung.

Das ist der Job

Du wirst Teil unserer Redaktion und hilfst dabei, unsere Berichterstattung zu MMORPG zu gestalten. Dabei sind wir dankbar für Vorschläge und Input, wie wir diese noch verbessern können. Es ist uns wichtig, dass für dich die Leser:innen an erster Stelle stehen und du überlegst, welche Artikel für unsere Leser wirklich interessant und wichtig sind.

Das Aufgabenfeld:

Du verfasst Artikel zu MMORPGs allgemein (News, Listen, Analysen, Meinungen, Community-Interviews) und kannst auch mal mit einem Guide zu spezifischen Spielen aushelfen.

Du suchst selbstständig nach spannenden Themen, die du als Artikel umsetzt. Hier bekommst du Unterstützung von der Redaktion.

Du setzt dich mit Analyse-Tools wie Google Trends auseinander, um zu erkennen, wofür sich die Community gerade wirklich interessiert. Du brauchst hier keine Vorkenntnisse. Das Wissen hierzu kann dir von der Redaktion vermittelt werden.

Du stimmst dich mit der Redaktion ab, welche Artikel du verfassen möchtest

Du nimmst von der Redaktion Aufträge zum Thema MMORPGs an

Du erhältst von der Redaktion Feedback auf deine Artikel und setzt dieses entsprechend um

Du kannst optional an Workshops teilnehmen, die wir im Bereich Online- und Gaming-Journalismus bieten

Wer wir sind

MeinMMO wurde im September 2013 gegründet. Seit März 2016 sind wir Teil von Webedia Gaming. Wir unterhalten weiterhin eine eigenständige Redaktion, bei der die meisten von ihrem Home-Office aus arbeiten. Wir greifen auf die Ressourcen in unserer Zentrale in München zurück, wo auch die Redaktion der GameStar sitzt. Sowohl GameStar als auch MeinMMO und GamePro sind Teil der Webedia Gaming GmbH.

Mittlerweile erreicht MeinMMO monatlich über 3 Millionen einzigartige Nutzer:innen, zuletzt im Januar 2021 mit einem Rekordwert von 3,36 Millionen laut agof. Damit hat sich die Seite innerhalb weniger Jahre, neben GameStar.de und GamePro.de, als eine der größten deutschen Spiele-Websites etabliert.

Der Fokus von MeinMMO liegt auf beliebten Service-Spielen, die über Jahre weiterentwickelt und gemeinsam online gespielt werden. Darunter befinden sich Titel wie Call of Duty: Warzone und Cold War, World of Warcraft, The Elder Scrolls Online, Lost Ark, Final Fantasy XIV, GTA Online, Fortnite oder FIFA 21.

Was wir bieten

Die Arbeit kann aus dem Home-Office heraus erledigt werden

Du kannst deine Arbeitszeiten flexibel einteilen, solange Raum für Austausch mit dem Team bleibt

Du bist Teil eines hoch engagierten Teams, das sich gegenseitig Feedback gibt und unterstützt

Du bist Teil einer der größten, drei Gaming-Seiten in Deutschland (GameStar, GamePro und MeinMMO), die zu einem Netzwerk gehören

Praktische Weiterbildung im Bereich Online- und Gaming-Journalismus

Praktische Weiterbildung im Bereich Search Engine Optimization (SEO)

Die Rahmenbedingungen und Bewerbung

Für wann ist der Job? Ab sofort.

Für wie viele Stunden ist der Job? 20 Stunden die Woche, mit flexiblen Arbeitszeiten. Optional sind mehr Stunden möglich.

Wie sieht es mit Bezahlung aus? Die gibt es. Details werden im persönlichen Gespräch geklärt.

Was muss in die Bewerbung?

ein Motivationsschreiben

dein tabellarischer Lebenslauf

optional: Arbeitsproben

Wann ist Einsendeschluss? 23. Mai 2022

Wo muss die Bewerbung hingeschickt werden? Per Mail, an die beiden folgenden Personen:

Leya Jankowski (Chefredakteurin, MeinMMO): leya.jankowski@webedia-group.com

Alexander Leitsch (MMORPG-Redakteur, MeinMMO): alexander.leitsch@webedia-group.com

Wann kann ich mit einer Zu- oder Absage rechnen? Du solltest innerhalb von 7 Tagen eine Reaktion von uns erhalten haben. Sollte der Zeitraum überschritten werden, empfehlen wir, dass du dich nochmal proaktiv bei uns meldest.

Hinweis zum Datenschutz: Nachdem wir jemanden eingestellt haben, werden wir alle Bewerbungen löschen. Aber vorher sollte jeder eine Zu- oder Absage erhalten haben.