Lost Ark bereitet heute das große Mai-Update vor – 4 Stunden Server Down

Das wöchentliche Update in Lost Ark fokussiert sich heute, am 12. Mai, auf einige Anpassungen im Backend des Spiels. Damit möchte man sich auf das große Update nächste Woche vorbereiten. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was steckt in dem Update? Was den direkten Inhalt des Patches angeht, dürfte das Update diese Woche wohl eines der kleinsten sein, die Lost Ark bisher bekommen hat. Smilegate und Amazon fokussieren sich diese Woche eher auf die Anpassungen im Hintergrund.

Denn im Blogeintrag wird noch einmal bestätigt, dass mit dem wöchentlichen Update nächste Woche, also am 19. Mai, das große Monats-Update erscheinen wird. Dieses bringt dann eine gewaltige Masse an neuen Inhalten mit und möchte entsprechend vorbereitet werden.

Neben den Backend-Verbesserungen erwartet euch diese Woche daher nur ein einziger Bug-Fix. Ein Fehler, der dafür sorgte, dass die PvP-Bestenlisten teilweise nicht laden wollten, ist nun nicht mehr im Game. Weitere Änderungen gibt es aber nicht.

Wann ist der Server down? Die „Lost Ark“-Server gehen wie gewohnt um 9:00 Uhr deutscher Zeit offline. Das Update benötigt voraussichtlich etwa vier Stunden Server-Down, was bedeutet, dass ihr um etwa 13 Uhr wieder nach Arkesia aufbrechen könnt.

Wir halten euch in diesem Artikel natürlich über den Server-Status auf dem Laufenden.

Ein größeres Update in Steam müsst ihr vermutlich auch nicht erwarten, da die Änderungen eher geringfügig erscheinen.

Die Spieler sind besorgt

Wie reagiert die Community auf das Update? Das Update diese Woche erhält nüchtern betrachtet recht wenig Reaktionen, da es fast keine Änderungen mit sich bringt. Dennoch ist ein deutliches Stimmungsbild bei den Fans von Lost Ark zu erkennen.

Während sich einige auf das große Update nächste Woche freuen und Amazon für die gute Kommunikation danken, rückt in den Kommentaren zum Update auch ein ganz anderes Thema in den Vordergrund. Das Problem mit den Bots scheint wieder zuzunehmen und bringt einige Spieler zur Verzweiflung.

Diese wünschen sich, dass man zumindest den Fahrplan bezüglich der Bots kommunizieren könne, und nicht einfach schweigen. Dennoch ist die allgemeine Stimmung zu dem neuen Content, der nächste Woche das Spiel betritt, eine gute.

Was sagen die Fans? Unter der Ankündigung des Updates auf Twitter finden sich einige Kommentare, die die Stimmung in der Community wiedergeben können (via Twitter):

luktro3 schreibt: „Die Bots zerstören wirklich das gesamte Spiel. Sie sorgen für Einbrüche in der Wirtschaft und ruinieren die Level-Erfahrung. Die Bots farmen die Karten leer wie ein Schwarm. Wann werdet ihr hier wirklich etwas unternehmen? Es ermüdet mich“

revora___ freut sich auf das neue Update: „Let’s go! Ich freue mich auf den 19. und habe 44 Dosen Dr.Pepper bereitstehen, um richtig loszulegen.“

Well schreibt:“Danke! Ihr macht einen großartigen Job, Leute“

Was haltet ihr von dem Update und dem derzeitigen Stand von Lost Ark? Freut ihr euch auf das Update nächste Woche oder seid ihr ebenso genervt von den Bots, wie viele Spieler in den Kommentaren unter den offiziellen Postings? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

