Eigentlich jeder Champion in League of Legends hat ein Subreddit voll mit Spielern, die den Champion mainen. Wie gut die Spieler ihre Mains momentan einschätzen, hat ein User in einer Umfrage und dazugehörigen Tier List zusammengefasst.

Was ist das für eine Tier List? Der User Borax_the_Mighty hat in einem Reddit-Post eine Tier List mit den momentan besten Champions in LoL erstellt. Dafür hat er eine Umfrage in den Subreddits der verschiedenen Champions gemacht. Über 70.000 Spieler stimmten über ihre Mains ab.

Die User konnten dabei für ihre Champs zwischen 6-Rängen abstimmen. Borax_the_Mighty hat die Wertungen mit Punkten versehen und damit die Champions untereinander geranked.

Eine Website präsentiert euch zudem eine andere Statistik und zeigt, welche Champions am häufigsten AFK sind.

In der Top 10 fehlt eine Lane komplett

Aus dem Voting fielen Akshan, Bard, Gwen, Jax, K´Sante, Kai´Sa und Talon aus. Das Voting hat er in zwei Top-10-Listen zusammengefasst. Einmal die 10 besten Champions und einmal die 10 schlechtesten. Die 10 besten Champions laut Votings wären wie folgt:

Kha´Zix (Jungle) Gragas (Jungle) Milio (Support) Kog´Maw (Bot) Zeri (Bot) Rengar (Jungle) Ivern (Jungle) Jhin (Bot) Malphite (Top) Fiora (Top)

Hierbei sieht man, dass die Midlaner komplett fehlen, und die Jungler haben die meisten Vertreter in der Top-10. Das Voting für Malphite, Jhin und Fiora wurde frühzeitig ohne genannten Grund in den Subreddits abgebrochen. Man muss aber auch beachten, dass Kog´Maw und Zeri im neusten Patch generft wurden.

Den gesamten Reddit-Post mit noch mehr Statistiken und Tier-Listen könnt ihr hier sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Bei den 10 schlechtesten Champions thront aber auch ein Jungler auf dem 1. Platz:

Shyvana (Jungle) Corki (Mid) Sivir (Bot) Ryze (Mid) Vel´Koz (Support) Braum (Support) Kassadin (Mid) Morgana (Support) Vayne (Bot) Nasus (Top)

Supporter und Midlaner haben hier in der Liste die meisten Vertreter. Das Voting von Sivir wurde aber auch ohne genannten Grund im Subreddit frühzeitig abgebrochen.

Wie spiegelt sich das Voting der Mains im Spiel wider? Auf der Website U.GG werden Champions basierend auf ihren Spielstatistiken geranked. Guckt man sich die Top-10 Champions der Reddit-Umfrage an, dann sieht man, dass sich einiges mit dem neuen Patch getan hat.

Guckt man sich die S-Plus-Ratings von U.GG an, dann sieht man, dass nur Kha´Zix, Kog´Maw, Rengar, Jhin, Fiora und Malphite das beste Rating haben, während Champions wie Zeri oder Milio weit unten liegen. Da sieht man, wie sich in Patches die Stärke von Champions schnell ändern kann.

Währenddessen bringt Coca-Cola eine neue, limitierte Coke heraus:

LoL: Coca-Cola versteht Gamer nicht – Bringt limitierte Coke, die nach „XP-Punkten in League of Legends schmeckt“ … Was?!