LoL: Coca-Cola versteht Gamer nicht – Bringt limitierte Coke, die nach „XP-Punkten in League of Legends schmeckt“ … Was?!

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Wo liegt das Problem? Wie Forbes anmerkt, ist es schon mutig, mit „schmeckt wie Erfahrungspunkte in LoL“ zu werben. Das sei nicht nur etwas, das es in der realen Welt gar nicht gibt, sogar im Spiel hätten Erfahrungspunkte keine Form, sondern seien ein abstraktes Konzept.

Wir werden uns wohl bis zum 12. Juni gedulden müssen. Erst dann kommt die Cola in den USA und Kanada in den Handel. Mutige werden sicher erste Erfahrungsberichte liefern.

Was sagen sie zu dem Getränk? Coca Cola sagt in einer Pressemitteilung, dass die Cola “Fans und Spielern den Geschmack von Erfahrungspunkten (+Xp) bietet und die Reise des Spielers zelebriert”.

Der Brausekonzern Coca-Cola will sich offenbar der Zielgruppe „Gamer“ nähern, scheint diese aber nicht zu verstehen. Nach einer Werbekampagne für Gamer im Jahr 2021 versucht man es nun mit einer speziellen Cola für League of Legends . Doch selbst die limitierte Cola für LoL wirkt unbeholfen.

