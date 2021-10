Coca-Cola startet Werbekampagne für Gamer, die Twitch, WoW und LoL mögen – Scheitert

Der Spot ist ungefähr so, als würden die Fußball-Stars Messi und Ronaldo in einem WM-Finale gegeneinander spielen, Millionen Menschen auf der Welt schauen zu, um zu sehen, wer der bessere ist, dann trinkt Messi eine Cola, alle umarmen sich und gehen nach Hause.

Was ist das Problem mit dem Spot? Die Werbung geht davon aus, dass ein Match in einem E-Sport-Spiel ein Krieg ist. Das ist er aber nicht, genauso wenig wie ein Fußballspiel ein Krieg ist, sondern es ist ein sportliches Kräftemessen.

Aus Sicht von Coca-Cola soll der Werbespot „die vielen Widersprüche hervorheben, die eine neue Generation auf der Suche nah Harmonie und menschlicher Verbundenheit in einer virtuellen und geteilten Welt erlebt“. (via wuv.de )

Das ist der Hintergrund der Kampagne: Die letzte globale Werbekampagne von Coca-Cola, „Taste the feeling“, startete 2009 und endete 2016. Mit der neuen Kampagne „Real Magic“ will sich Coca-Cola offenbar wieder ins Bewusstsein der Menschen spielen und die Umsatzeinbußen ausgleichen, die der Konzern während der weltweiten Corona-Pandemie erlitt.

