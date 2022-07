LoL ersetzt die Stimme einer eiskalten Killerin durch Tiny Tina – Fans laufen Sturm, bis Riot nachgibt

Riot Games hat die Stimme der beliebten Heldin Akali in League of Legends auf dem Test-Server ersetzt: Statt der etablierten Sprecherin Krizia Bajos hat man im Englischen nun Ashly Burch verpflichtet. Die Schauspielerin spricht etwa Tiny Tina bei Borderlands, Aloy in Horizon Zero Dawn oder Chloe Price in „Life is Strange“. Der Stimmwechsel ging für viele Fans aber gar nicht klar.

Was ist das für ein Charakter Akali?

„ Die rebellische Assassine“ Akali gehört zu den beliebtesten Champions in LoL überhaupt: Es ist eine brandgefährliche Attentäterin, die vor allem in der Midlane gespielt wird.

Die rebellische Assassine“ Akali gehört zu den beliebtesten Champions in LoL überhaupt: Es ist eine brandgefährliche Attentäterin, die vor allem in der Midlane gespielt wird. Akali gilt als eine extrem coole Heldin in LoL, weil sie eine klare Macht-Phantasie erfüllt: Die, einer Attentäterin, die sich mit vollem Risiko in Gegner stürzt und in Sekunden ihre Feinde erledigen kann. Akali war Teil der ultra-erfolgreichen LoL-Band „K/DA“.

Auch die Stimme von Akali passte zu dieser Fantasie: Bajos sprach Akali eher zurückhaltend und kühl, mit einem Hauch Arroganz in der Stimme. Fans beschrieben die „alte Stimme“ von Akali als: grausam, wütend und etwas sadistisch.

Akali wird auch einen Skin im neuen „Star Guardian“-Event erhalten:

Riot ersetzt Stimme, die Akali seit 2009 spricht, durch eine der bekanntesten Frauen-Stimmen im Gaming

Das war jetzt die Änderung: Riot Games hat ohne große Ankündigung die Voice-Lines von Akali auf dem Test-Server ausgetauscht. Die Figur wurde plötzlich von Ashly Burch gesprochen. Das ist eine bekannte Synchron-Sprecherin im Gaming. Sie ist für Rollen bekannt wie:

Aloy in Horizon Zero Dawn

Viper in Valorant

Tiny Tina in Borderlands

Chloe Price in Life is Strange

Mel in The Last of Us

Burch ist wohl eine der bekanntesten, wenn nicht sogar die bekannteste Synchronsprecherin im Gaming überhaupt.

Krizia Bajos hingen spricht Akali seit 2009: Sie ist eine US-Amerikanerin mit Wurzeln in Kuba. Die Schauspielerin hat nur wenige „große Rollen“ in Videospielen gesprochen.

Ashly Burch ist extrem populär im Gaming:

„Klingt einfach wie Aloy aus Horizon Zero Dawn“

Das war die Reaktion der Fans: Die Fans waren gar nicht so enttäuscht von der neuen Stimme, sondern vermissten die alte einfach zu sehr, um das jetzt stehen zu lassen. In Kommentaren sagten Leute:

„Die neue Stimme ist mir einfach zu …. „Hollywood-Action-Heldin“ mäßig.“

„Die Stimme ist einfach wie Aloy aus Horizon Zero Dawn. Die selbe Sprech-Kadenz und so. Wahrscheinlich der farbloseste Charaktere im Gaming, auch wenn ich das Spiel mag.“

„Ich mag die Original-Akali. Ihre Stimme passt einfach besser: Sie ist ernst und intensiv. Die neue ist mir zu sarkastisch und blasiert.“

Im Wesentlichen sagen die Leute: Die „neue Akali“ klingen wie eine Heldin, während die alte Akali wie eine monströse Killerin klang.

Kaum wer kritisiert Burch in den Kommentaren wirklich. Es scheint eher so zu sein, dass Burch in Videospielen so präsent ist, dass sie mittlerweile für „die typische Frauen-Stimme“ im Gaming steht – und die Fans hier das Einzigartige vermissen, das die alte Akali auszeichnet.

So reagiert Riot: Riot hat die Stimme für die „Basis-Version“ von Akali wieder zurückgenommen. Wer unbedingt Ashley Burch hören will: Sie wird den „Star Guardian“-Skin für Akali sprechen.

Für die Fans war das der Stimmwechsel keine Kleinigkeit, denn für viele ist Akali nicht irgendeine Heldin, sondern ein Aushängeschild von League of Legends. Der Thread zum Thema hatte auf reddit rasch 3.000 Upvotes und über 900 Kommentare.

Was für eine wichtige Rolle Akali in LoL spielt, sieht man auch an der Band K/DA:

