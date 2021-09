Der Hersteller LG hat eine Reihe neuer Fernseher vorgestellt. Das Highlight ist definitiv der 8-K-Fernseher mit 325 Zoll. Doch mit 1,7 Millionen Dollar (1,44 Millionen Euro) ist der Fernseher nicht gerade billig. Das dürfte vor allem gegen eine schnelle Investition in einen Fernseher für die PS5 oder Xbox sprechen.

Einige kennen das vielleicht: Ihr habt bereits eine PS5 oder eine Xbox Series X, aber euch fehlt noch der passende Fernseher und 50 Zoll sind euch einfach zu wenig. Denn schließlich will man seine PS5-Exclusives am liebsten auf der Kinoleinwand zocken.

Falls euch genau dieser Gedanke vom „Auf der Kinoleinwand zocken“ durch den Kopf geht, dann bietet euch Hersteller LG jetzt den perfekten Fernseher für diese Zwecke.

Denn mit der „Home Cinema Display“-Reihe hat man jetzt eine Fernseher-Reihe angekündigt, die ihr auch in Leinwand-Größe bekommt, falls euch ein Beamer zu klein erscheint. Doch nicht nur der Preis von 1,7 Millionen US-Dollar dürfte viele User vor einem Kauf abschrecken.

325-Zoll-Fernseher richtet sich an Multimedia- und Kinofans

Für wen ist dieser Fernseher? LG richtet sich mit dem Fernseher an Personen, die keine Lust haben ins Kino zu gehen und das Kino direkt im eigenen Wohnzimmer erleben wollen. Dafür spricht auch der Name der neuen Fernseher, denn LG nennt sie „Home Cinema Display.“ Ihr holt euch mit der Größe also direkt das Kino in die Wohnung.

Die meisten Fernseher kommen mit einem Seitenverhältnis von 16:9. LG bietet seinen riesigen Fernseher in einer 32:9-Version an. Ihr könnt also theoretisch 2 Videos nebeneinander schauen oder einen Film schauen und gleichzeitig an eurem Raid in WoW teilnehmen.

Wem das alles zu groß ist, für den hat LG auch eine Option: Neben dem 325-Zoll-Fernseher hat LG auch mehrere kleinere Varianten der „Home Cinema Display“-Reihe angekündigt. So sind die “DVLED Home Cinema Display” von LG in verschiedenen Größen (108 bis 325 Zoll) und Auflösungen (HD bis 8K) erhältlich. Das kleinste Display misst immerhin schon 108 Zoll.

Diejenigen unter euch, die sich nun das Gerät für ihre PS5 oder Xbox Series X kaufen wollen, solllten aber ein paar Dinge beachten. Denn der riesige Fernseher ist nicht nur sehr groß, sondern auch schwer und teuer.

Die kleinere Variante dürfte auch in die meisten Wohnungen passen.

Der riesige Fernseher dürfte für die wenigsten Gamer infrage kommen

Welche Probleme gibt es für potentielle Käufer? Zum einen ist der Preis sehr hoch. Zu Zeiten, wo ihr PS5-Konsolen und Grafikkarten für tausende Euros auf eBay kaufen könnt, mögen Gamer an Preisen einiges gewöhnt sein. Doch mit 1,7 Millionen US Dollar übersteigt der Bildschirm bei weitem alle Preise von anderen Highend-Geräten, die ihr sonst auf dem Markt finden könnt.

Zum anderen ist der Fernseher sehr groß. Auch wenn die Größe des Fernsehers viele User reizen würde, sich ihn deswegen zu kaufen, dürften die wenigsten User wirklich den Platz haben, den Fernseher bei sich in die Wohnung zu hängen.

Als dritter Punkt kommt hinzu, dass der Fernseher laut LG 2000 Pfund (rund 910 Kg) wiegt. Ihr braucht also entsprechende Wände oder zumindest einen Statiker, der euch sagt, ob ihr den Fernseher überhaupt in eure Wohnung hängen könnt.

Was denkt ihr? Würdet ihr euch so einen Fernseher zulegen wollen oder reicht euch euer normaler 4K-Fernseher? Immerhin müsstet ihr 1,7 Millionen US-Dollar investieren.

Die besten 4K-Fernseher mit HDMI 2.1, 120 FPS und geringem Input-Lag für PS5 und Xbox Series X stellen wir euch in unserer Kaufberatung vor:

