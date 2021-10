Leak zu PS Plus zeigt die 4 kostenlosen Spiele – Mit RPG-Klassiker

Ein Leak zu PS Plus zeigt die angeblichen kostenlosen Spiele für den November. Mit dabei soll ein Remake eines Action-RPGs sein, außerdem gibt es ein VR-Survival im “The Walking Dead”-Universum. MeinMMO fasst die Infos für euch zusammen.

Was hat es mit den Leaks auf sich? Normalerweise werden die kostenlosen Spiele für jeden Monat so lange geheim gehalten, bis Sony sie selbst ankündigt. Dennoch gibt es immer zum Ende jedes Monats Leaks zu den PS-Plus-Spielen.

So wurden die Spiele für den Oktober auch im Vorfeld enthüllt und sogar richtig geleakt. Auch für den November gibt es jetzt einen Leak von “billbil-kun”, der in diesem Jahr bereits mehrfach richtig lag (via dealab.com). Dennoch solltet ihr die Informationen mit Vorsicht genießen.

PS Plus im November 2021 – Sind das die kostenlosen Spiele?

Diese Spiele sollen in PS Plus sein: Wenn die Infos stimmen, können sich die Spieler auf folgende Titel freuen:

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4/PS5)

The Walking Dead: Saints and Sinners (PSVR)

First Class Trouble (PS4/PS5)

Knockout City (PS4/PS5)

Mit Re-Reckoning würde ein Remake des Action-RPGs Kingdoms of Amalur seinen Weg in die kostenlose Bibliothek finden. Das Spiel erschien ursprünglich 2012, wurde in der Re-Reckoning-Version neu aufgelegt und vor rund einem Jahr auf den neuen Konsolen veröffentlicht.

Hier könnt ihr euch den Trailer anschauen:

Diesen Monat gibt es außerdem womöglich keinen reinen PS5-Titel, dafür aber ein VR-Spiel. Das würde auch insofern passen, da Sony im November den Geburtstag der VR-Brille feiert. Daher sollen auch noch weitere VR-Titel kostenlos verschenkt werden.

Was ist das für ein VR-Titel? The Walking Dead: Saints and Sinners ist ein Survival-Spiel, in dem ihr euch mittels VR-Brille in einer vom Zombies überranten Post-Apokalypse zurechtfinden müsst.

Mit First Class Trouble gibt es außerdem ein Spiel, das an Among Us erinnert, nur mit anderer Ausgangslage und Third-Person-Perspektive.

Außerdem soll Knockout City dabei sein, das Multiplayer-Völkerball-Spiel von Electronik Arts. Ob diese Titel wirklich dabei sind, sollten wir noch heute, am 27. Oktober um 17:30 erfahren.

Was haltet ihr von den geleakten Titeln? Wärt ihr mit ihnen zufrieden?