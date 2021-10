Während Sony mit der offiziellen Ankündigung der kostenlosen Spiele für PS Plus im November 2021 noch auf sich warten lässt, wurde im State of Play immerhin schon Mal ein Titel bestätigt: First Class Trouble ist bei den geschenkten dabei und erinnert an Among Us. MeinMMO verrät euch, was euch erwartet.

Was ist First Class Trouble? Das Spielprinzip erinnert stark an den Hit Among Us. Es ist ein asymmetrisches Multiplayer-Spiel. Die größten Unterschiede liegen hier bei der Grafik und der Spielerperspektive. In Among Us steuert ihr die Charaktere aus der ISO-Perspektive, während ihr in First Class Trouble in Third-Person unterwegs seid.

Ihr schlüpft in die Rolle von Passagieren auf dem Luxus-Raumschiff “ISS Alithea”. Dort läuft eine KI Amok und ihr müsst sie ausschalten.

Das „zentrale Intelligenz-Netzwerk“ C.A.I.N. saugt den Sauerstoff des Schiffes langsam ab.

Die Spieler arbeiten gemeinsam an bestimmten Zielen, um die KI zu erreichen und das Spiel zu gewinnen.

Unter den Spielern sind aber auch sogenannte “Persobots”, die genau wie Menschen aussehen.

Sie müssen die Spieler täuschen und ausschalten, um zu gewinnen.

Was ist Among Us?

Falls das Spiel komplett an euch vorbeigegangen ist: In Among Us schlüpft ihr zusammen mit bis zu 9 anderen Spielern in die Rolle kleiner Weltraum-Techniker, die ein Raumschiff oder eine Raumstation wieder auf Vordermann bringen müssen. Doch während ein Großteil der Crew versucht, kleine Aufgaben zu lösen, gibt es auch ein paar Verräter, die alle anderen umbringen wollen. Es gilt also, das Schiff zu reparieren und die Verräter zu entlarven, um sie in Diskussionsrunden ausfindig zu machen und aus dem Spiel zu verbannen, bevor sie alle anderen umgebracht haben.

Im Grunde eine moderne, digitale Variante des klassischen „Werwolf“-Lagerfeuerspiels.

Das gleiche Prinzip verfolgt auch First Class Trouble. Hier könnt ihr euch den Trailer zum Spiel anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

First Class Trouble wurde im Leak bereits aufgelistet

Welche Spiele kommen noch in PS Plus? Ungewöhnlicherweise wurden die PS-Plus-Spiele bisher noch nicht angekündigt. Normalerweise findet diese Ankündigung immer am letzten Mittwoch des Monats um 17:30 Uhr statt.

Das war gestern, doch First Class Trouble ist bisher der einzige Titel, der bestätigt ist. Interessanterweise gab es aber einen Leak, der das Spiel bereits zuvor auflistete. Womöglich liegt dieser Leak richtig und die restlichen Spiele werden tatsächlich im November kommen.

Das sind die übrigen Spiele aus dem Leak:

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4/PS5)

The Walking Dead: Saints and Sinners (PSVR)

Knockout City (PS4/PS5)

Was ist dran an dem Leak? Ob das letztlich so eintritt, muss sich noch bestätigen. Der Leak lag allerdings mit einem seiner Tipps richtig. So hat dieselbe Quelle beispielsweise die PS-Plus-Titel für Oktober enthüllt und lag damit richtig.

Außerdem könnten möglicherweise noch einige VR-Titel folgen, da Sony im November den Geburtstag der VR-Brille feiert. Daher sollen auch noch weitere VR-Titel kostenlos verschenkt werden.