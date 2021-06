Among Us steigert Spielerzahl um 450 % in nur 2 Tagen

Among Us konnte seine aktive Spielerschaft innerhalb von zwei Tagen mehr als verfünffachen. Der perfekte Zeitpunkt, um einzusteigen.

Obwohl der große Hype um Among Us in den letzten Monaten wieder deutlich abgeflacht ist, hat das Spiel noch immer eine große Beliebtheit. Am vergangenen Wochenende konnte die Jagd nach dem Verräter die Anzahl seiner Spieler sogar um über 450 % steigern.

Was ist Among Us?

Falls das Spiel komplett an euch vorbeigegangen ist: In Among Us schlüpft ihr zusammen mit bis zu 9 anderen Spielern in die Rolle kleiner Weltraum-Techniker, die ein Raumschiff oder eine Raumstation wieder auf Vordermann bringen müssen. Doch während ein Großteil der Crew versucht, kleine Aufgaben zu lösen, gibt es auch ein paar Verräter, die alle anderen umbringen wollen. Es gilt also, das Schiff zu reparieren und die Verräter zu entlarven, um sie in Diskussionsrunden ausfindig zu machen und aus dem Spiel zu verbannen, bevor sie alle anderen umgebracht haben.

Im Grunde eine moderne, digitale Variante des klassischen „Werwolf“-Lagerfeuerspiels.

Warum stieg die Spielerzahl so massiv? Wer den plötzlichen Anstieg der Spielerzahl bei Among Us ziemlich “sus” findet – keine Sorge. Dafür gab es gleich mehrere Gründe. Zum einen steigt die Spieleranzahl grundsätzlich am Wochenende ein wenig. Klar, denn da haben mehr Leute Zeit. Der ausschlaggebende Punkt dürfte allerdings sein, dass Among Us seit einigen Tagen kostenlos im „Epic Games Store“ verfügbar ist.

Jeder, der schonmal vom Spiel gehört hatte, aber bisher nicht zugeschlagen hatte, konnte sich das Game dort kostenlos sichern.

Wie stark die Auswirkung davon war, verriet Community Director Victoria Tran auf Twitter. Sie präsentierte hier zwei Graphen, die den üblichen Spieler-Verlauf an einem Wochenende dem der vergangenen Tage gegenüberstellt.

Allein vom 26. Juni auf den 28. Juni steigt die Spielerzahl von knapp 350.000 auf leicht unter 2.000.000 – eine Steigerung von knapp 470 %.

Dabei ist zusätzlich noch zu beachten, dass der Graph lediglich die PC-Spieler anzeigt und keine Daten von anderen Plattformen (wie etwa Mobile) zeigt. Auch muss es sich nicht zwingend um neue Spieler handeln, da manch einer Among Us vielleicht zuvor auf einem Smartphone gespielt hat und nun auch noch die PC-Version ausprobieren wollte.

Among Us gibt’s übrigens auch auf der Switch und spielt sich da genau so gut.

Kann man das Spiel noch umsonst bekommen? Ja. Noch bis zum 3. Juni um 17:00 Uhr ist Among Us kostenlos im Epic Games Store verfügbar. Ihr könnt es dort einfach eurer Sammlung hinzufügen und es gehört für immer euch. Für den maximalen Spielspaß empfehlen wir allerdings, Among Us vor allem mit einer Gruppe aus Freunden oder Bekannten zu spielen. Besonders mit Voice-Chat entfaltet das Spiel eine ganz andere Wirkung als nur über den Text-Chat.

Die Graphen zeigen in jedem Fall eindrucksvoll, wie stark die Auswirkungen auf die Spielerschaft eines Spiels sein können, wenn es umsonst in Epic Games Store angeboten wird. Da Among Us zusätzlich auch einige Mikro-Transaktionen für kosmetische Items anbietet, wäre es durchaus denkbar, dass das Spiel von dieser Aktion langfristig profitiert.

Wer Among Us bisher noch keine Chance gegeben hat, sollte jetzt zuschlagen. Einen besseren Zeitpunkt für den Einstieg wird es wohl so schnell nicht mehr geben.

Habt ihr auch bei Among Us zugeschlagen und mal reingeschaut? Oder seid ihr dem Lügen-und-Enttarnen-Spiel bisher entgangen?

Die Blütezeit von Among Us war im Sommer/Herbst 2020. Da entdeckten Streamer das Spiel für sich und das Among Us schoss durch die Decke.