Der Steam- und Twitch-Hit „Among Us“ wagt den Sprung auf die Nintendo Switch. Das Indie-Spiel ist bereits jetzt im eShop zu finden.

Das hat Nintendo angekündigt: Im Rahmen der „Indie World“ hat Nintendo einige Indie-Spiele angekündigt, die es demnächst auf die Switch schaffen werden. Und ganz zum Schluss der Präsentation grätschte plötzlich „Among Us“ rein.

Das Besondere: Among Us erscheint nicht nur „bald“ für die Switch, sondern ist bereits jetzt, am 15. Dezember 2020, im Nintendo eShop verfügbar. Die Switch-Variante unterstützt dabei Crossplay mit den anderen Versionen.

Was kostet Among Us auf Switch? Während Among Us in der Mobil-Version kostenlos ist, ist es auf der Switch nicht Free2Play. Im eShop findet man Among Us aktuell für 4,29 Euro. Zum Vergleich: Kauft man es auf Steam, muss man aktuell 3,99 Euro zahlen.

Was ist Among Us eigentlich?

Among Us ist eigentlich ein kleineres Indie-Spiel, das bereits 2018 erschien. Doch 2020 machte es plötzlich einen riesigen Sprung und wurde zum Hit auf Steam und der Streaming-Plattform Twitch. Das Spiel eignet sich gut, um über Distanz hinweg ein paar Freundschaften aufrecht zu erhalten (oder sie zu zerstören).

In Among Us übernimmt man eines von mehreren Crew-Mitgliedern, das auf einem Raumschiff Aufgaben erfüllen muss. Doch ein oder mehrere Crew-Mitglieder sind böse Aliens, welche die Crew zur Strecke bringen wollen – die“Imposter“. Imposter haben etwa die Fähigkeit durch Lüftungsschächte zu kriechen und die Crew-Mitglieder zu töten.

Die Aufgabe der Crew-Mitglieder wiederum ist es, die „Imposter“ aufzudecken und per Abstimmung aus dem Schiff zu werfen. Kommunikation ist aber nur in bestimmten Phasen erlaubt – und wenn der Imposter clever spielt, fliegen andere Crew-Mitglieder in die Kälte des Weltraums. Das ganze läuft ähnlich ab wie das Party-Spiel „Werwolf“.

Übrigens hat das extrem beliebte Spiel mittlerweile so manchen Klon hervorgebracht.