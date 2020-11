In China setzt sich gerade das Spiel „Werewolf Among Us“ in den App-Charts durch. Das klingt nicht nur wie der aktuelle Hit „Among Us“, sondern ist auch ansonsten fast das selbe.

Das ist das Original: „Among Us“ dürfte mittlerweile jedem ein Begriff sein. Das Indie-Spiel erschien ursprünglich schon 2018, nahm aber erst in den letzten Monaten so richtig Fahrt auf.

Aktuell steht es auf Platz 5 der Steam-Charts und hatte im Peak ganze 349.643 Spieler. Das Spiel gehört zu einer Reihe von Games, die extrem von Twitch profitiert haben. Kurz zuvor war beispielsweise Fall Guys ein Hit, der in eine ähnliche Nische fiel.

Das Among-Us-Prinzip ist denkbar einfach: Ihr übernehmt die Rolle eines Crewmitglieds einer Raumstation und müsst gemeinsam mit eurer Mannschaft verschiedene Tasks lösen. Doch einer von euch ist ein hochstaplerisches Alien, ein Betrüger – der „Impostor“, der sich unter den Crewmitgliedern bewegt und diese zur Strecke bringen muss.

Die Aufgabe der Mannschaft ist es herauszufinden, wer der Impostor ist und diesen rauszuwählen. Da nur in bestimmten Spielphasen kommuniziert werden darf, kann das aber eben schief gehen – und man wählt die falschen Spieler raus. Im Grunde funktioniert das ganze wie das klassische Partyspiel „Werwolf“ – nur eben online und im Weltall. Insgesamt holt das Prinzip sehr viele Spieler ab. Sogar in der US-Politik ist das Spiel zwischendurch angekommen.

In China macht nun ein Spiel die Runde, das sich „Werewolf Among Us“ nennt. Und ja: Das sieht dem ganzen ziemlich ähnlich.

Mittelalter-Among-Us feiert Erfolge in China

Das ist die Kopie: Einem SCMP-Bericht zufolge ist „Werewolf Among Us“, ein mobiler Among-Us-Klon von den chinesischen Entwicklern Shenzhen Youliang Technology, gerade sehr erfolgreich in China. Das erschien am 28. Oktober, sprang am 2. November bei 116.000 Downloads im App Store aber an die Spitze und überholte die bisherigen Spitzenreiter Honour of Kings und Peacekeeper Elite von Tencent. Mittlerweile soll es bei über 478.000 Downloads liegen.

Eingeschränkte Sicht und ein Betrüger – Sieht bekannt aus

Insgesamt läuft es sehr ähnlich ab, wie das Original. Nur steht in der Klon-Variante keine Raumstation, sondern ein magisches Schloss im Mittelpunkt. Anstatt eines Alien-Betrügers ist dann passenderweise ein versteckter Werwolf im Schloss unterwegs, um die anderen Spieler zu erledigen. Das wiederum passt gewissermaßen auch zu Among Us: Dieses ist in China vor allem als „Space-Werewolf“ bekannt geworden (via SCMP). Unter dem „Werewolf“-Namen war auch das ursprüngliche Party-Spiel in China sehr beliebt.

Im Klon steht eher Fantasy im Mittelpunkt

Da Gameplay-Mechaniken in China nicht unter chinesisches Urheberrecht fallen, gäbe es laut SCMP dort bereits jede Menge Among-Us-Klone – dieser ist aber besonders erfolgreich. Das Original sei in China zwar auch auf den 10. Platz der insgesamt meist geladenen Spiele (885.000 Downloads auf Steam und im App Store) im in China aufgestiegen, allerdings gibt es dort Hürden wie die fehlende chinesische Sprachausgabe und Verbindungsprobleme. Diese Probleme hat „Werewolf Among Us“ nicht.

Hierzulande ist das Spiel aktuell nicht herunterladbar. Aber hier gibt es ja die Original-Variante – ein Spiel, das sich perfekt zum Zocken mit Freunden eignet.