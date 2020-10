Die neuen Ausgangssperren verhindern ausgiebige soziale Kontakte im Real-Life, doch zum Glück gibt’s Online-Games. Wir von MeinMMO stellen euch hier einige Spiele vor, die ihr ohne große Kosten mit euren Freunden zusammen spielen könnt und so trotz Lockdown gemeinsam Spaß haben könnt.

Durch die Corona-Krise wurde erneut eine Form von Lockdown (via ZDF) in der Bundesrepublik Deutschland beschlossen, der das öffentliche Leben ordentlich einschränkt und mindestens den November 2020 umfasst.

Wer gerne mit Kumpels zusammen Spaß hatte, muss sich also Alternativen überlegen, die mit den Corona-Regeln konform sind. Viele von euch haben daher Online-Gaming als Hobby (wieder)entdeckt. Doch welche Online-Spiele sind besonders gut für den aktuellen Lockdown geeignet?

So haben wir ausgewählt: Unsere MeinMMO-Liste umfasst Spiele aus verschiedenen Genres, die allesamt gute Multiplayer-Möglichkeiten via das Internet bieten. Wir haben außerdem nach Möglichkeit einen Schwerpunkt auf Einsteigerfreundlichkeit, geringe Hardware-Anforderungen und geringe Kosten gesetzt. Der Fokus liegt allerdings auf Spielspaß mit Freunden und genug Content, um die Wochen des Lockdowns locker wegzuspielen.

Fortnite: Battle Royale

Genre: Battle Royale | Entwickler: Epic Games | Plattformen: PC, Xbox One, PS4, Switch, Android | Release: 25.07 2017 | Modell: Free2Play | Download: Webseite von Epic

Was ist Fortnite? Fortnite ist ein Battle-Royale-Shooter. Das Gerne beschreibt Spiele, bei denen eine große Menge an Spielern in einem abgegrenzten Areal so lange gegeneinander kämpft, bis nur noch ein letzter Sieger oder ein Sieger-Team übrig ist.

So sieht die Action in Fortnite aus.

Im Falle von Fortnite springen im Normalfall bis zu 100 Spieler aus einem fliegenden Bus über einer Insel mit verschiedenen Regionen ab. Dort findet ihr dann Waffen und Ausrüstung, mit denen ihr euch für die Gefechte wappnet.

Je länger das Spiel dauert, desto kleiner wird das Spielfeld, da ein tödlicher Sturm immer mehr von der Spielfläche zu einer Todeszone macht. So stellt das Spiel sicher, dass sich stets genug Spieler gegenüberstehen und kein allzu langer Leerlauf zwischen den Gefechten entsteht.

Alternativ zum Solo-Spiel könnt ihr Fortnite auch in Teams von bis zu vier Spielern zocken. Ideal also für lange Lockdown-Tage.

Was sind die Besonderheiten von Fortnite? Es gibt viele Battle-Royale-Spiele, doch Fortnite hat ein paar Alleinstellungsmerkmale, die es besonders machen. Da wäre primär das Bauen. Denn fast alle Gebäude, Steine und Bäume in der Spielwelt könnt ihr mit einer Spitzhacke zerlegen und die Ressourcen wie Stein, Holz und Eisen einsammeln. Daraus baut ihr dann wiederum Wände, Treppen und Plattformen, die euch im Gefecht wertvolle Deckung bieten.

Fortnite ist bunt und voller Action.

Dazu kommt eine Vielzahl an Waffen und Items, mit denen ihr kämpft. Das Gunplay ist recht simpel gehalten, die meisten Waffen haben nur einen Feuermodus und man muss sich nicht mit komplexen Features herumschlagen.

Fortnite bietet außerdem neben dem Standard-Battle-Royale-Modus noch zusätzliche Modi, die oft zeitlich beschränkt sind. Darunter einen speziellen Modus zu Halloween oder Modi, in denen riesige Teams aus bis zu 50 Spielern gegeneinander antreten. Fortnite wird also so schnell nicht langweilig und bietet massig Content.

Fortnite läuft übrigens auf vielen Plattformen und bietet Crossplay. Ihr könnt also problemlos auf eurem PC zocken, während ein Freund die PS4 bevorzugt, ein anderer Kumpel die Switch und der letzte Kamerad lieber auf dem Android-Handy am Werk ist.

Was kostet Fortnite? Fortnite: Battle Royale ist ein kostenloses Free2Play-Spiel. Das komplette Game ist ohne zusätzliche Kosten spielbar. Dennoch könnt ihr Geld im Spiel lassen, was unter anderem die folgenden Vorteile bringt:

Durch Erfolge im Spiel bekommt ihr Stufen auf einer Fortschrittsleiste, die Battle Pass heißt. Auf bestimmten Stufen gibt es dann kostenlose kosmetische Items, wie Skins oder Animationen. Wenn ihr für 10 Euro die Premium-Version kauft, fallen diese Prämien sehr viel üppiger und schöner aus.

Ihr könnt euch spezielle Outfits, sogenannte Skins, für echtes Geld kaufen. Damit sieht euer Avatar im Spiel dann anders aus als die sonst per Zufall ausgewählten Standard-Outfits.

Wer allerdings keinen Cent für Fortnite: Battle Royale ausgeben will, hat keinerlei Nachteile und kann das Spiel genauso genießen, wie ein Top-Kunde, der Hunderte von Euros in Skins und Battle Pässe investiert hat.

Bunte Skins sind bei Fortnite sehr begehrt.

Für wen eignet sich Fortnite? Fortnite ist ideal, wenn ihr und eure Kumpels gerne ein paar zünftige Gefechte im Battle-Royale-Umfeld spielen wollt. Zwar braucht es etwas Übung, um das Bauen zu beherrschen, aber dafür ist das Gunplay mit den Waffen recht eingängig und zu Spielbeginn begegnen euch auch vermehrt Bots als Gegner.

Die werden vom Computer kontrolliert und sind keine große Gefahr. So könnt ihr also leicht die Spielmechanik erlernen und erst wenn ihr besser werdet, kommen euch vermehrt menschliche Spieler vor die Flinten.

Wenn ihr also ein spannendes Battle-Royale-Spiel sucht, in das man schnell hineinfindet und euch die bunte Comic-Grafik nicht schockt, dann solltet ihr euch mal Fortnite anschauen.