Neues Koop-Spiel kommt 2022 auf Steam, lässt Cops gegen Schmuggler antreten

Was haltet ihr von The Smugglers? Mögt ihr solche Spiele? Oder ist das eher nichts für euch? Kennt ihr ähnliche Koop-Titel?

Wann soll The Smugglers erscheinen? Der Release ist bisher nur lose auf das Jahr 2022 gesetzt. Wir wissen also nicht genau, wann es kommt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So soll eine lustige Art von Katz-und-Maus-Spiel entstehen, bei der beide Seiten abwechselnd in die jeweiligen Rollen schlüpfen. Somit artet die Plünder-Tour in einem Kampf zwischen Kriminellen und dem Gesetz aus. Hier könnt ihr euch das Chaos im Trailer anschauen:

Was ist The Smugglers? Die Entwickler bezeichnen das Spiel auf Steam als „die Essenz von Koop“. Spieler arbeiten entweder als Schmuggler gemeinsam gegen die Gesetzeshüter, oder als Cops gegen die Kriminellen.

Mit The Smugglers hat Entwickler EON46 ein neues Koop-Spiel für Steam angekündigt. Darin könnt ihr entweder in die Rolle von Schmugglern schlüpfen, die wertvolle Gegenstände stehlen und transportieren müssen, oder diese vor den Kriminellen als Gesetzeshüter beschützen. MeinMMO stellt euch das Spiel vor.

Insert

You are going to send email to