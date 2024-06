Kinderstar aus Stranger Things spricht darüber, die wohl größte Rolle seiner Karriere schon hinter sich zu haben

Stranger Things ist eines der größten Serienphänomene der letzten Jahre. Die Schauspieler der Serie waren auf einmal in aller Munde. Der Darsteller von Dustin spricht in einem Interview über die Bedeutung seiner Karriere und dass er wahrscheinlich niemals wieder so erfolgreich sein wird.

Stranger Things ist eine der größten Serien aller Zeiten. Das liegt auch an seinen Kinderdarstellern, die sich zu Fan-Lieblingen gemausert haben und das geliebte Spielberg-Feeling in der Serie maßgeblich verursachen. Viele der Jungdarsteller waren in aller Munde und wurden durch die Serie richtig groß.

Einer der größten Fan-Favoriten ist dabei Dustin, der von Gaten Matarazzo gespielt wird. Stranger Things war dabei seine erste große Rolle, die er damals mit 14 Jahren hatte. Abseits davon hatte er kaum andere relevante Rollen. Doch das scheint ihn nicht zu stören, wie er in einem aktuellen Interview verrät.

Erwachsener als ich es bin

Gaten Matarazzo sprach im Inside of You -Podcast mit Michael Rosenbaum über seine noch junge Karriere und wie er sich mit dem nahenden Ende von Stranger Things fühlt. Die nächste Staffel soll auch die letzte sein und 2025 erscheinen. Wer bis dahin nicht warten kann, sollte hier reinschauen: 9 Serien wie Stranger Things

Ab 00:33:40 fragt Rosenbaum, der selbst durch Smallville einen Hype genoss, wie es ist schnell aufzusteigen und dann zu wissen, dass nach dem Ende der Serie, die Autoren und Macher, direkt zur nächsten Serie wechseln.

Dazu sagt Matarazzo überraschend, dass es sich erfrischend angefühlt hat, nicht mehr dem großen Hype ausgesetzt zu sein. Er wisse, was die Serie ihm finanziell und karrieretechnisch gebracht hat, er schaue aber nach Vorne, denn laut ihm sind Karrieren in Hollywood ein ständiges Auf und Ab.

Ich bin einverstanden damit, zu verstehen, dass Stranger Things, das größte Ding sein wird, was ich jemals gemacht haben werde und wahrscheinlich das Ding sein wird, für das ich in Erinnerung bleibe, selbst wenn ich weiter arbeite. Gaten Matarazzo über seinen Stranger-Things-Hype (Quelle: Inside of You auf YouTube)

Er sieht das gar nicht als großes Problem und sagt, er sei cool damit, solange es ihm Sicherheit und Arbeit ermöglicht. Michael Rosenbaum kann dazu nur sagen: Hör mir zu, du bist erwachsener als ich aktuell bin.

Schaut man sich die Karrieren von den anderen Darstellern, insbesondere Finn Wolfhard oder Millie Bobby Brown an, dann haben die beiden mit beispielsweise Ghostbusters und Godzilla auch abseits von Stranger Things in größeren Produktionen mitgespielt. Trotzdem sind sowohl Matarazzo als auch die andern Darsteller noch jung und da kann in der Karriere auch plötzlich der nächste große Hit warten. Auf der anderen Seite gibt es David Harbour, der froh ist, erst später erfolgreich geworden zu sein: „Dad“ aus Stranger Things spricht über seine Beziehung zu den Kinderstars