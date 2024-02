Fan-Liebling von Stranger Things übernimmt die Hauptrolle in einem vielversprechenden Horrorfilm

Der Fan-Liebling von Stranger Things, Joseph Quinn, wird die Hauptrolle im neuen Horrorfilm Relapse übernehmen, bei dem der American Psycho -Autor Regie übernimmt.

Der Schauspieler Joseph Quinn, der durch seine Rolle in der beliebten Serie Stranger Things seinen Durchbruch feierte, wird im vielversprechenden Horrorfilm Relapse die Hauptrolle übernehmen. Das Projekt wird von Bret Easton Ellis, dem renommierten Autor des Bestsellers American Psycho , der für seine fesselnden und düsteren Geschichten bekannt ist. Der Horrorfilm verspricht ein nervenaufreibendes Erlebnis zu werden.

Joseph Quinn ist aus Hollywood nicht mehr wegzudenken. Er hat sich mit seiner beeindruckenden Leistung als Eddie Munson in der vierten Staffel von Stranger Things als Fan-Liebling etabliert. Er wird bald in den Filmen Gladiator 2 und auch im neuen Marvels Fantastic Four zu sehen sein.

Die Tatsache, dass Joseph Quinn die Hauptrolle übernimmt, lässt die Erwartungen noch weiter steigen. Seine bisherigen Leistungen, insbesondere in Stranger Things , haben gezeigt, dass er ein talentierter Schauspieler ist, der in der Lage ist, komplexe Charaktere glaubwürdig zum Leben zu erwecken.

Wovon handelt der Film? In dem Film geht es laut Variety um Matt Cullen (gespielt von Joseph Quinn), einem jungen Mann, der nach einem traumatischen Erlebnis auf einer drogenreichen Party in eine Entzugsklinik geht.

Matt, angetrieben von seiner instabilen Persönlichkeit und der überwältigenden Einflussnahme der Sozialen Medien, erlebt eine zunehmende Paranoia, die sein Rehabilitationsprogramm stört. Als er wieder beginnt, Drogen zu konsumieren, wird er von einer mysteriösen Präsenz umgeben, und ein Monster aus seiner Jugendzeit offenbart sich ihm erneut. Sein Therapeut versucht zu helfen und ist überzeugt, dass das Monster nur in Matts Kopf existiert.

Der erste Film von American Psycho -Autor Bret Easton Ellis

Relapse wird der erste Film von Bret Easton Ellis als Regisseur sein. Er ist ein erfahrener Autor in den USA mit Kultstatus, der bereits drei seiner Bücher erfolgreich für die große Leinwand adaptiert hat – darunter American Psycho und Less Than Zero . American Psycho ist sein berühmtestes Werk. Im Jahr 2000 wurde der Roman von der Regisseurin Mary Harron verfilmt und die Hauptrolle spielt Christian Bale.

Seine Bücher sind in einem trockenen-satirischen Stil geschrieben und er beschreibt Gewalttaten sehr detailliert, was zu kontroversen Diskussionen führte. Für ihn war klar, dass er zu seinem Regiedebüt mit einem Horrorfilm startet. Dazu schreibt er:

Ich bin mit den legendären Horrorfilmen der 1970er Jahre aufgewachsen. Ich habe ‚Lunar Park‘, einen Horrorroman, als Hommage an Stephen King geschrieben. Es scheint angemessen, dass mein erster Spielfilm ein Horrorfilm sein würde. „Relapse“ hat eine Schlichtheit, die die perfekte Form für mein Regiedebüt zu sein scheint: etwas Direktes und Wirkungsvolles. Bret Easton Ellis via Variety

Bret Easton Ellis beschreibt Relapse als einen persönlichen Film, der seine charakteristischen Themen wie Sex, Drogen und Paranoia enthält. Er betont, dass es ein Monsterfilm sei, der sich in der gehobenen Umgebung von Los Angeles abspiele und seine typischen Figuren – junge, gutaussehende und wohlhabende Menschen – in den Mittelpunkt stellt.

Ramy Nahas von SND lobt den Film für seine Verbindung des Horrorgenres mit Ellis’ einzigartiger Perspektive und betont die Bedeutung des fesselnden Drehbuchs und des aufstrebenden Starschauspielers. Nicolas Rolland, der den Film bei SND produziert erklärt, dass Relapse eine fühlbare Präsenz haben wird, vergleichbar mit bekannten Filmen wie The Thing , Pans Labyrinth , The Host oder Alien .

Aktuell gibt es noch kein Release-Datum für den Film und bisher auch noch keine Infos darüber, ob der Horrorfilm im Kino oder auf Streaming-Plattformen erscheinen wird.

