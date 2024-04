Ein vergessener SF-Film von J.J.Abrams ist perfekt, wenn man auf die nächste Staffel Stranger Things wartet

Noch vor Star Wars arbeitete J.J.Abrams an Science-Fiction-Filmen. Nach seinem Star-Trek-Reboot erschien ein weiterer Science-Fiction-Film, bei dem er mit Steven Spielberg zusammenarbeitete. Heutzutage würde man die Serie mit Stranger Things vergleichen.

Heute ist J.J.Abrams bekannt für den Star-Trek-Reboot und Episode 7 und 9 von Star Wars. Insgesamt hat er nur bei 6 Filmen Regie geführt. Zwischen den beiden Star-Trek-Filmen arbeitete der Regisseur mit einem anderen legendären Regisseur zusammen, mit Steven Spielberg.

Steven Spielberg produzierte nicht nur den Science-Fiction-Film Super 8, sondern schrieb mit J.J.Abrams zusammen das Drehbuch des Films. J.J.Abrams führte Regie und es entstand ein Film, den man heutzutage am ehesten mit Stranger Things vergleichen würde.

Den Trailer zum Film seht ihr hier:

Der Film erinnert an Stranger Things

Eine Gruppe von Teenagern will Ende der 70er Jahre einen Zombiefilm in einer Kleinstadt drehen. Während des Drehs werden die Kinder Zeugen eines Zugunglücks, den sie sogar auf Kamera festhalten können. Nach dem Unfall passieren aber ungewöhnliche Dinge und auch das Militär mischt sich plötzlich in die Stadt ein.

Den Einfluss und Stil von Spielberg merkt man von Anfang an. Eine Gruppe Jugendlicher muss sich mit Sachen auseinandersetzen, die vielleicht zu groß für sie sind. Die jugendliche Neugier und Unschuld sind hier ein großer Faktor. Auch das Mysterium ist ein großer Aspekt und spielt mit Science-Fiction-Elementen und erinnert an den Film E.T.

Anspielungen an Filmklassiker gibt es in Form von Popkultur-Anspielungen auch.

Super 8 wirkt wie eine erste Version von Stranger Things. Selbst der Deputy Jackson Lamb erinnert an Hopper. Auch er versucht, das Mysterium auf eigene Faust zu lösen und sich gegen das Militär durchzusetzen.

Der Film war ein Erfolg für J.J.Abrams. Laut Box Office Mojo hat der Film bei einem Budget von 50 Millionen Dollar ca. 260 Millionen Dollar eingespielt. Auch bei den Kritikern kam der Film gut an, wie man auf Rotten Tomatoes sehen kann.

Trotz des Erfolgs ist der Film heutzutage eher unterschätzt und vergessen. J.J.Abrams wird heute eher mit Star Trek und den neuen Star-Wars-Filmen assoziiert. Wer sich selbst ein Bild von Super 8 machen will, der kann sich den Film im Joyn-Abo anschauen.

