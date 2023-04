Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

ChatGPT auf Deutsch – So funktioniert’s in 4 einfachen Schritten

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Was ist das besondere Item? Es handelt sich um den “Riot Gun Buddy”, ein Waffenanhänger in Valorant . Dieser ist ziemlich schwer im Shooter zu bekommen, denn: Spieler müssen nett sein. So nett, dass ein Riot-Mitarbeiter als Belohnung den Anhänger vergibt.

Ein Riot-Mitarbeiter fragte die KI ChatGPT, was er antworten solle, wenn Leute ihn nach einem seltenen Item in Valorant fragen. Die KI reagierte mit harten Konsequenzen für die Spieler

Insert

You are going to send email to