Die beiden TV-Größen Joko und Klaas spielen in ihrer Show „Joko und Klaas gegen ProSieben“ heute Abend, am 22. September, das Battle Royale Fortnite. Für echte Gamer könnte es beim Zuschauen wehtun, denn die eigentlich leichte Aufgabe machen sie unnötig kompliziert.

Was passiert heute Abend? Ab 20:15 Uhr treten Joko und Klaas wieder gegen ihren Sender ProSieben an. Dabei gibt es auch ein Spiel, was sich um Fortnite dreht. Sie müssen als Duo unter die Top 20 kommen und haben dafür genau 2 Stunden Zeit. Wenn das gelingt, dann gilt die Aufgabe als bestanden.

Es gibt bereits eine erste Preview zu der Aufgabe und genau die lässt das Gamer-Herz bluten. Joko und Klaas scheinen blutige Anfänger zu sein und machen wohl jeden Fehler, den sie machen können.

Selbst Bots zerlegen die beiden TV-Giganten

Das ist das Video: Wir binden euch hier schon mal die Preview ein, die die ersten Versuche von Joko und Klaas zeigen:

Wie stellen sich Joko und Klaas an? Schon vor dem Start läuft es jedem Gamer kalt den Rücken runter. Als es um die Steuerung geht, spricht Joko von der „AWSD“-Steuerung. Generell stellt man schnell fest, dass die beiden überhaupt keine Ahnung vom Gaming haben – eine lustige, aber auch zugleich schmerzhafte Erfahrung für jeden Gamer.

In den ersten Runden werden sie direkt von Gegnern ausgeschaltet. Was sie zwar nicht wissen, aber für jeden Fortnite-Spieler offensichtlich ist: Sie verlieren dort gegen Bots, also gegen computergesteuerte Gegner.

Diese Bots sind eigentlich verdammt schwach und schießen meist daneben. Sie sollen für die Spieler eigentlich ein netter Einstieg sein, damit man nicht gleich zu Beginn schon gegen die richtig starken Gegner kämpfen muss.

Zumindest Joko zieht im Clip mehrfach den Kürzeren gegen die Bots. Er geht nicht in Deckung und schießt oftmals daneben. Bei einem Versuch will er den Bot sogar mit seiner Spitzhacke attackieren, während dieser mit einer Waffe auf ihn schießt.

Wie geht das besser? Man muss kein Experte im Gaming sein, um zu wissen, wie man solche Aufgaben besser meistert. Anstatt sich mit Gegner anzulegen, sollte man eher passiv spielen und sich in Häusern oder Büschen verstecken.

Wenn man selbst keine Schusswaffe hat, sollte man vor Gegnern eher flüchten, anstatt sie anzugreifen.

Joko und Klaas haben auch direkt Probleme bei der Steuerung, weshalb das Ganze noch schwerer fällt. Also zumindest hier sollte jeder Gamer einen klaren Vorteil gegenüber den beiden TV-Giganten haben.

Aus Gefechten sollte man sich eher fernhalten – Defensiv spielen wäre effektiv gewesen.

Das stellen Zuschauer fest: Bereits in den Kommentaren unter dem YouTube-Video gibt es einige Kommentare, die ähnliche Dinge vorschlagen. User _ApfelkuchenLP_ schreibt beispielsweise: „Campt doch in einem Busch und das Ding ist durch.“

Ist die Aufgabe also echt so knifflig? Wer noch nie Videospiele gezockt hat, der könnte hier durchaus seine Schwierigkeiten haben. Immerhin ist die Steuerung schon ein Problem.

Wenn man aber bereits Erfahrung im Gaming-Bereich hat und nicht mal zwangsweise Fortnite gespielt hat, sollte diese Aufgabe leicht meistern.

Wenn ihr selbst man in Fortnite einsteigen wollt, dann empfehlen wir euch eine Runde nur gegen Bots. Dort solltet ihr recht schnell euren ersten Sieg verbuchen können.