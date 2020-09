Ihr wollt in Fortnite leichter gewinnen? So spielt ihr nur gegen Bots

Challenges lösen: Außerdem könnt ihr in den Bot-Lobbys leichter die Aufgaben lösen, die euch Fortnite stellt. So füllt ihr leichter den Battle-Pass von Season 4.

Kurzum habt ihr einfach weniger Druck in diesen Matches und könnt euch in Ruhe auf euer Gameplay konzentrieren, bevor ihr dann in „normalen“ Matches wieder gegen echte Gegner antretet.

Gut zum Üben: Wer längere Zeit kein Fortnite: Battle Royale gespielt hat oder gerade neu anfängt, kann sich in den Bot-Spielen erstmal in Ruhe umsehen.

Seid ihr euch nicht sicher, ob es geklappt hat? So erkennt ihr Bots in Fortnite deutlich.

Was ist das für ein Trick? Die Fortnite-Spieler haben herausgefunden, wie man die Matches so manipulieren kann, dass man nur gegen Bots spielt. Dafür benötigt man einen zweiten Account auf einer anderen Plattform als die des Main-Accounts.

Mit einem Trick in Fortnite könnt ihr statt gegen echte Gegner auch nur gegen Bots spielen und ganz einfach gewinnen. Wir zeigen euch, was ihr dafür tun müsst.

