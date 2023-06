Der Iran präsentiert beeindruckenden Quantenprozessor – Doch es ist ein Mainboard, das es für 555 € bei Amazon gibt

Die iranische Universität hat in Zusammenarbeit mit dem Militär einen Quanten-Prozessor vorgestellt, mit dem sie die Datenverarbeitung revolutionieren wollen. Doch bei der gezeigten Platine handelt es sich wohl einfach um ein Entwickler-Mainboard, das sogar auf Amazon gekauft werden kann.

Was hat es mit der Präsentation auf sich? Habibollah Sayyari ist Konteradmiral und stellvertretender Koordinator der Armee des Irans und zeigte bei einem Event das “erste Produkt der Quantenverarbeitung”, wie der Prozessor groß angekündigt wurde.

Bei der Präsentation hält er die wenige Zentimeter große Platine in den Händen, die zwar ein schönes Schaltungsmuster aufwies, aber irgendwie zu rudimentär aussah, um wirklich ein Durchbruch in der Quantentechnologie zu sein.

Das fand auch die ehemalige Beraterin des US-Außenministeriums für den Iran, Gabriel Noronha. Sie recherchierte und teilte wenig später über Twitter ein Bild von Amazon, auf der die gleiche Platine zu sehen ist. Dabei handelt es sich um ein Entwicklungsboard, das gerade mal 589 Dollar – oder umgerechnet 555 Euro – kostet.

Es bietet lediglich 512 MB DDR3 Speicher und einen Dual-core ARM Cortex-A9 Prozessor, der bereits 2007 auf den Markt kam. Das Board ist also alles andere als ein Durchbruch. Die iranische News-Agentur Tasmin hat inzwischen das Bild im Titel durch ein anderes ersetzt.

Quantenprozessoren sollen die Berechnungszeiten massiv verbessern

Was ist an der Technologie so spannend? Quantenprozessoren – auch Quantencomputer genannt – sollen die Gesetze der Quantenmechanik nutzen und so schneller Berechnungen anstellen können. Statt mit festen Zahlen, wie es bei Computern heutzutage üblich ist, soll der Quantencomputer in Qubits rechnen.

Dabei ist es erstmal egal, ob die Qubits eine 1 oder 0 repräsentieren, sie befinden sich in einer Art Superposition dazwischen. Durch Verschränkungen kann ein Qubit Aussagen über die Zustände anderer Qubits treffen.

Die Webseite StudySmarter erklärt das System an einem Beispiel:

Du befindest Dich in der Mitte eines sehr komplexen Labyrinths, mit ein oder zwei Ausgängen und Millionen von Wegen, die in einer Sackgasse enden. Wenn Du das Labyrinth abläufst und jeden Weg und jede Abzweigung separat abgehst, würde es ewig dauern, den Ausgang zu finden. Genau so würden klassische Computer das Labyrinth nach den Ausgängen durchsuchen. Nun betrachtest Du jedoch den Fall, dass nicht nur Du das Labyrinth allein absuchst, sondern eine Menge Klone hast, die gemeinsam das Labyrinth durchsuchen. Sie können einander mitteilen, welche Wege in Sackgassen enden und so noch mal die Suche nach dem Ausgang beschleunigen. Ein Quantencomputer würde die Wege gleichzeitig nach dem Ausgang durchsuchen, dabei wären die Klone verschiedene Qubits im Quantencomputer. Du kannst also erkennen, dass mehr Qubits die Leistung stark steigern können.

Derzeit arbeiten viele große Tech-Firmen an dem Thema Quantencomputer, darunter Google, IBM, Alibaba, Honeywell und Amazon. Google fokussiert sich auf den Einsatz einer großen Anzahl von Qubits, während Honeywell an kommerziellen Computern arbeitet. Amazon wiederum sitzt an einer Cloud-Lösung.

Zwar gibt es bereits laufende Computer, auf die man aus der Ferne zugreifen kann, doch das System ist für den privaten Gebrauch nicht optimiert und auch nicht unbedingt ideal. Es dient eher komplexen Berechnungen und Verschlüsselungen.

Eine Firma verkauft zwar Quantencomputer, doch die dienen eher einem Lehrzweck: Für 8.000 € könnt ihr jetzt den 1. tragbaren Quantum-Computer kaufen – Das kriegt ihr fürs Geld