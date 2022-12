Für 8000 € könnt ihr jetzt den 1. tragbaren Quantum-Computer kaufen – Das kriegt ihr fürs Geld

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

MeinMMO stellt euch die Geräte vor und erklärt euch, was ihr für so viel Geld bekommt und warum ein “richtiger” Gaming-PC für euch immer noch die bessere Investition sein dürfte.

Eine Firma bietet den ersten tragbaren Quantumcomputer an. Die Einstiegshürde liegt bereits mit rund 8.000 Euro sehr hoch, doch lohnt sich so ein Gerät für Alltagsnutzer überhaupt?

Eine Firma hat einen portablen Quantum-Computer vorgestellt. Für etwas mehr als 8.000 Euro könnt ihr euch so ein Gerät kaufen. Doch was kann man damit überhaupt machen und lohnt sich das?

Insert

You are going to send email to