Die jüngste Diskussion im Internet, ob die Heldin Aloy aus dem neuen Spiel Horizon Forbidden West angemessen „weiblich“ und „schön“ sein soll, hat unseren Autoren Jürgen Horn echt wütend gemacht. Er fragt sich: Warum müssen wir diese Diskussion 2021 immer noch führen?

Was ist passiert? Zum kommenden Action-Rollenspiel Horizon Forbidden West gab es jüngst eine Präsentation von Gameplay-Szenen und Cut-Scenes. Und das löste sogleich eine kontroverse Diskussion aus.

Grund war aber nicht etwa das gezeigte Gameplay oder die Grafik, sondern vor allem das Aussehen der Heldin Aloy. Die sei absichtlich „hässlicher“ und „fetter“ geworden und überhaupt unweiblich.

Ein User hat sogar auf Twitter (mittlerweile nicht mehr öffentlich zugänglich) eine Fan-Art einer geschminkten und strahlend lächelnden Aloy einem Bild aus der Cut-Scene gegenübergestellt und behaupte:

Bin es nur ich oder macht Sony ihre weiblichen Hauptcharaktere total männlich… Fast keine Kurven oder nur grobe nicht-weibliche Gesichtszüge. Im Gegensatz zu durchschnittlichen Frauen. […] Bild aus dem Spiel links, Fan-gemachtes Bild rechts. Heuert eure Fans an lol

Dieses Bild war der Auslöser der Debatte.

Double-Standards sind einfach nur zum Kotzen!

Als ich die News zum Thema Aloy und Weiblichkeit sah, kam mir die kalte Wut:

Warum, zum Teufel, müssen wir denn auch 2021 immer noch diese leidige Diskussion über weibliche Charaktere in Medien und vor allem Spielen führen?

Warum ist es manchen Leuten immer noch so wichtig, dass völlig unrealistische Schönheitsideale konsequent bei sämtlichen Frauen-Figuren umgesetzt werden müssen?

Gerade das Bild der „schönen“ Aloy sieht halt aus wie die perfekt gestylten (und oft nur mit Photoshop realisierbaren) Profilbilder von Instagram-Modellen und passt überhaupt nicht zu der zähen Heldin eines post-apokalyptischen Action-RPGs.

Wo soll sich denn Aloy überhaupt in der Endzeit die Schminke und die anderen Beauty-Artikel besorgen? Die kriecht durch die Dschungel der fernen Zukunft und versteckt sich vor Dino-Maschinen in dreckigen Büschen. Da würde ich ihr das Hochglanz-Aussehen null abnehmen und die Immersion des Settings wäre nachhaltig gestört.

Das Gleiche gilt auch für andere Games. Nichts nervt mich mehr, als wenn Kriegerinnen statt schwerer Rüstungen absurde „Kettenhemd-Bikinis“ oder extra detailliert herausgearbeiteten „Booby-Armour“ tragen. Oder völlig unpraktische Plattenstiefel mit Stiletto-Absätzen. Die Liste von Modesünden bei Kriegerinnen ist lang … Das fällt umso mehr auf, wenn man im Gegensatz die männlichen Helden in denselben Games gegenüberstellt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Dieses Satire-Video trifft es auf den Punkt.

Deshalb haben männliche Helden diese Probleme nicht: Männer in Videospielen haben durchaus Rüstungen und Klamotten, mit denen man guten Gewissens epische Kämpfe bestreiten könnte. Außerdem gibt es bei männlichen Protagonisten viel mehr Vielfalt bei den Körperformen. Da gibt’s den starken, edlen Athleten ebenso wie flinke Schurken, dürre Magier-Bubis und übergewichtige Haudraufs.

Die weiblichen Helden sind jedoch meist vom Typ Supermodel und sollen vor allem mit Attraktivität überzeugen. Oder wann habt ihr zuletzt eine große, kräftige Frau, am besten auch noch mit Übergewicht, als spielbare Heldin irgendwo gesehen? Mir fällt spontan keine ein!

Gerade in Spielen aus Asien ist dieser Trend zu übermäßig sexualisierten und nur auf ihr Aussehen reduzierten Heldinnen noch weit verbreitet, während er im Westen langsam seinem Ende entgegengeht.

Darum hat die ganze Diskussion am Ende doch was Gutes: Grund für diese Entwicklung ist am Ende wohl doch die Diskussion, die in ihrer aktuellen Inkarnation gerade um Aloy und Horizon Forbidden West tobt. Denn so leidig das Thema auch ist: Je mehr wir darüber reden, desto mehr fällt auf, wie ungerecht und dumm die einseitigen Ideale und Darstellungen von Frauen in Games doch sind.

Denn während in den 90ern auch im Westen noch die weiblichen Charaktere vor allem „schön“ und „sexy“ gewesen sind, hat mittlerweile ein Umdenken eingesetzt. So fällt bei der neuen Lara Croft nicht gleich die Oberweite als herausragendstes Merkmal auf.

Spiele wie Apex Legends, For Honor und ESO verzichten bewusst auf einseitige, sexualisierte Darstellung von Frauen und fallen vor allem durch Diversität und originelle, nachvollziehbare und passende Designs auf.

Auch wenn wir diese Diskussion wahrscheinlich noch ein paar Jahre führen müssen: Es wird besser!

For Honor hat es nicht nötig, Frauen in “Boob-Armour” zu packen.

Zum Thema der unterschiedlichen Darstellung von Frauen und Männern in Games gibt es übrigens auch einen lesenswerten Kommentar von unserer Schwesternseite GameStar.

Dort hat unser Kollege Heiko Klinge eine ähnliche Meinung und behauptet sogar: Wer Aloys Aussehen kritisiert, hat Spiele nie wirklich geliebt! Heikos Artikel findet ihr unter dem Link auf der GameStar-Seite. Viel Spaß beim Lesen!