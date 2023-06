Ausgerechnet Regen macht den Geheimtipp Hunt: Showdown auf Steam beliebter als je zuvor

Das neue Event im Horror-Shooter Hunt: Showdown hört auf den Namen Tide of Shadows und bringt neben einem kleinen Alligator als neuen Boss auch einen neuen Spielerrekord des Geheimtipps mit.

Was passiert bei Hunt: Showdown? Gestern, am 28. Juni, startete Crytek das neueste Event in seinem Horror-Extraction-Hit. Das hat eine ganze Menge neue Features dabei, als auch einen Battle-Pass. Das Tide of Shades-Event samt dem Pass bleibt bis zum 23. August im Spiel, ihr habt also knapp 60 Tage Zeit, alles zu erledigen.

Obwohl man sich also Zeit lassen könnte, wollten sich wohl schon heute alle auf den armen Alligator stürzen. Am 28. Juni um 19 Uhr, knapp 7 Stunden nach dem Start von Tide of Shadows, knackte Hunt: Showdown seinen bisherigen Spielerrekord.

Ganze 45.091 Menschen zockten den Shooter gleichzeitig auf Steam. Das schlägt den bisherigen Rekord nicht nur um fast 10.000 Leute, es katapultierte Hunt auch in die Top 20 auf Steam und zog dabei sogar an Dauerbrennern wie Warframe oder Lost Ark vorbei.

Das Event Tide of Shadows ist also ein voller Erfolg für die Entwickler bei Crytek.

Etwas neidisch schauen aktuell Konsolen-Jäger, denn auf Xbox und PlayStation verschiebt sich das Update noch um mehrere Tage. Als Grund werden technische Schwierigkeiten genannt. Das verregnet einem dann doch etwas die Stimmung.

Den Trailer zum Event könnt ihr hier sehen:

Elektro-Alligator und regnerisches Wetter machen alles besser

Was bringt das Event? Tide of Shadows zieht vor allem mit zwei Features große Aufmerksamkeit auf sich. Zum einen ist das der neue Boss Rotjaw, der als sogenanntes „Wild Target“ ins Spiel kommt. Er ist der erste neue Boss im Spiel seit März 2021 und generell erst der 5. Boss in Hunt seit dem Release 2018.

Noch dazu verhält er sich erstmals anders, als die bisherigen Bosse in den schmuddeligen Sümpfen des Bayou. Statt in einer Location darauf zu warten, dass ihr genug Hinweise sammelt, um seinen Aufenthaltsort auf der Karte angezeigt zu bekommen, ist Rotjaw mobiler unterwegs.

Um ihn zu finden, gibt es eigene Hinweise auf der Karte. Diese streichen nicht, wie sonst, einen Teil der Karte weg, sondern weisen euch die Himmelsrichtung zum Alligator, sonst nichts. Der fiese Geselle selbst ist dann irgendwo im Wasser anzutreffen, und richtig gefährlich.

Durch das neue Wetter kommt auch eine neue Lichtstimmung ins Bayou. Die sieht richtig schick aus!

Während andere Bosse häufig nur Beiwerk waren und bereits nach kurzer Zeit ins Gras beißen, stellt Rotjaw euch vor neue Herausforderungen. Ihr braucht länger, um ihn zu töten, während er euch mühelos mit nur zwei Angriffen in die Tiefen zieht.

Noch dazu seid ihr während des Kampfes leicht angreifbar, weil er eben draußen unterwegs ist. Das macht den Kampf gegen ihn zum echten Adrenalinkick.

Was kann das zweite Feature? Mit Tide of Shadows wirds außerdem richtig nass im Bayou. Also, noch nasser, als in einem Sumpf sowieso schon. Es kommt nämlich eine neue Witterung ins Spiel, zwei verschiedene Formen von Regen.

Zu Beginn eines Matches wird per Zufall entschieden, ob es in selbigem regnen wird oder nicht. Wenn es denn regnet, wechselt die Karte über den Verlauf des Matches hinüber immer wieder zwischen leichtem und starkem Regen.

Der gleiche Ort im gleichen Match, links bei leichtem, rechts bei starkem Regen

Der macht den Shooter, der stark auf Audio ausgelegt ist, nicht nur viel atmosphärischer, sondern sieht dabei auch genial aus. Obendrein bietet er einige Gameplay-Neuerungen, so ändert starker Regen zum Beispiel, wie sich Feuer verhält und unter Dächern aus Blech bin ich praktisch taub.

Community bettelt schon am ersten Tag, das Event zu verlängern

Wie reagieren die Fans? Die sind von dem Update hellauf begeistert. Neben den beiden großen Features gab es auch zahlreiche kleine Änderungen, die gut bei der Community ankommen. Bisher schlägt den Spielern nur eins auf den Magen, nämlich, dass das Event wieder aufhören könnte.

Aktuell plant Crytek, sowohl den Regen als auch den Boss nach Tide of Shadows wieder aus dem Spiel herauszunehmen, zumindest vorerst. In einem Stream vor dem Event hieß es, beides soll „nicht dauerhaft“ in Hunt: Showdown bleiben. Bereits jetzt schreien zahlreiche Threads im Hunt-Reddit danach, zumindest den Regen für immer zu behalten, aber am besten eigentlich beides.

Nicht so gut kommt aktuell noch der Battle-Pass an. Fans kritisieren, dass er zu grindy sei und man viel zu lange bräuchte, ihn überhaupt abzuschließen. Eventuell bessert Crytek hier noch per Patch nach, das wäre nicht das erste Mal, dass sie ein Event nach Kritik im Grind abschwächen. Die allgemeine Stimmung ist aber trotzdem eine gute.

Was haltet ihr von dem Event? Seid ihr einer der über 45.000 Leute, die sich direkt zum Release ins gefährliche Nass gestürzt haben? Oder wollt ihr in das Event gar nicht reinschauen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

