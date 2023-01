Humble Bundle bietet gerade 13 Adventure-Spiele für unter 10 € – Lohnt sich für jeden, der Story liebt

Im aktuellen Humble Bundle könnt ihr euch für wenig Geld einige moderne Klassiker der Adventure-Geschichte sichern. Wer auf spannende Geschichten und Mysterien steht, dürfte hier richtig sein.

Was ist das Humble Bundle? Im Humble Bundle bekommt ihr eine Auswahl an Spielen von den Anbietern – im Moment 13 Adventure-Titel. Ihr entscheidet dabei ein Stück weit selbst, was ihr zahlt. Der Mindestpreis für das aktuelle Bundle liegt aktuell bei 9,48 Euro – wenn ihr möchte, könnt ihr aber mehr zahlen. Ein Teil des Erlöses geht an wohltätige Zwecke.

Was bringt das Bundle? Im aktuellen Humble Bundle stecken insgesamt 16 Jahre Adventure-Geschichte in Form von 13 Games des Indie-Entwicklers “Wadjet Eye Games” (via humblebundle.com). Die Spiele sind mit Windows, Mac und Linux via Steam spielbar.

Darüber hinaus gibt es einen Gutschein, der 33 % auf deren neues Spiel “The Excavation of Hob’s Borrow”.

Was sind das für Spiele im Humble Bundle?

Bei den Spielen handelt es sich in erster Linie um typische, klassische Point-and-Click-Adventures im Retro-Stil. Hier könnt ihr euch mit Mysterien auseinander setzen, Rätsel aufdecken und spannende Geschichten erleben.

In “Unavowed” etwa seht ihr euch mit einer düsteren, dystopischen Welt konfrontiert. Ihr wart vor einem Jahr von einem Dämon besessen und habt selbst jede Menge Leid und Schaden angerichtet. Nun wollt ihr euch den “Unavowed” anschließen und die Dunkelheit bekämpfen.

In den 5 Blackwell-Spielen hingegen müsst ihr eure detektivischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Ihr untersucht mysteriöse Todesfälle, durchstreift die Straßen von New York und setzt euch mit Geistern der Vergangenheit auseinander.

In “Technobabylon” wiederum geht es in die Zukunft, ins Jahr 2087. Hier hat die “Trance” menschliche Interaktionen weitestgehend ersetzt, eine KI hat derweil die Kontrolle der Stadt übernommen. Auch der Studio-Erstling “The Shivah” ist im Bundle enthalten, genau wie “Strangeland” aus dem Jahr 2021.

Dazu kommen die weiteren Spiele aus der Sammlung. Insgesamt 13 Games laden euch zum Erkunden ein.

MeinMMO-Autorin und Adventure-Expertin Lydia gibt euch hier nochmal einen genaueren Einblick:

Seit Monkey Island und Broken Sword haben Point’n’Click-Games einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Als Fan dieser Adventures kann ich das Bundle jedem ans Herz legen, für den Pixel-Grafik ein Pluspunkt ist und kein Ausschluss-Kriterium. Besonders die Blackwell-Reihe hat es mir angetan: Liebenswerte Charaktere, eine zusammenhängende Story welche sich über alle 5 Titel erstreckt und natürlich klassische Point’n’Click-Detektivarbeit gepaart mit dem Übernatürlichen. Wie bei vielen Spielen dieser Art kriegt man das, was man daraus macht: Wer sich Zeit nimmt, die Szenen zu erkunden und alles finden will, kann ein paar schöne Stunden damit verbringen. Ein weiteres Highlight des Bundles ist Unavowed. Hier zeigt sich eindrucksvoll, wie weit das Studio in den Jahren seit Shivah und Blackwell Legacy gekommen ist. Der Ton ist etwas reifer, die Optik schicker, es gibt interessante Charaktere und mehrere Enden. Wem es hauptsächlich um knackige Puzzles geht, der wird vielleicht enttäuscht. Der Fokus liegt auf der Story, die ist es aber allemal wert. Lydia

Freie Autorin bei MeinMMO

Diese Spiele sind im Bundle enthalten:

Unavowed (95 % positive Bewertungen auf Steam)

Strangeland (94 % auf Steam)

Primordia (97 % auf Steam)

Shardlight (90 % auf Steam)

Technobabylon (95 % auf Steam)

Resonance (89 % auf Steam)

The Blackwell Legacy (89 % auf Steam)

Blackwell Unbound (93 % auf Steam)

Blackwell Convergence (95 % auf Steam)

Blackwell Deception (96 % auf Steam)

Blackwell Epiphany (97 % auf Steam)

Gemini Rue (88 % auf Steam)

The Shivah (82 % auf Steam)

Was haltet ihr von solchen klassischen Adventure-Spielen? Ist das was für euch, oder schaut ihr lieber auf “modernere” Games? Erzählt es uns in den Kommentaren!

