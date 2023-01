Koop-Shooter auf Steam sieht aus wie ein spielbarer Comic – Ist 89 % positiv und kostet gerade nur 5 €

Fury Unleashed ist ein Koop-Plattformer auf Steam mit Shooter-Gameplay und Roguelite-Elementen. Ihr schießt euch allein oder zu zweit durch die Welt eines Comicbuchs, in der ihr gegen zahlreiche Bosse antretet. Aktuell befindet sich das Spiel im Sonderangebot – Ihr bekommt es für 5 €.

Was ist Fury Unleashed für ein Spiel? Im 2D-Action-Sidescroller kämpft ihr euch durch die Seiten eines Comicbuchs, um im Laufe des Spiels dahinterzukommen, warum der Schöpfer der beliebten „Fury Unleashed“-Reihe gerade in einer kreativen Flaute steckt. Auch müsst ihr ihm dabei helfen, da wieder herauszukommen.

Die Creator des Games orientierten sich bei der Entwicklung an neueren Roguelite-Plattfomern, wie Dead Cell und Rogue Legacy, aber auch klassischen Run and Gun-Games wie Contra und Metal Slug.

Hier seht ihr einen Trailer zu Fury Unleashed:

Wie sieht das Gameplay in Fury Unleashed aus? Ihr zockt euch durch ein interaktives Comicbuch. Eure wichtigste Ressource dabei: Tinte, mit der ihr wieder Verbesserungen für weitere Durchläufe freischaltet.

Mit jedem neuen Raum, den ihr betretet, werden zwei neue Seiten im Buch geöffnet und ihr könnt immer wieder eine kleine neue Welt entdecken.

Ihr könnt zwischen dem leichten und dem schweren Spielmodus wählen, je nachdem wie groß die Herausforderung für euch sein soll. Habt ihr die schwere Einstellung gemeistert, schaltet ihr die beiden weiteren Optionen „Unglaublich“ und „Legendär“ frei.

Falls ihr kein Fan von Blood and Gore seid, habt ihr zudem die Möglichkeit, die Anzeige von Blut und Gewaltdarstellungen auszuschalten.

Ihr könnt den Helden individuell anpassen und je nach Spielstil bestimmte Fähigkeiten auswählen, damit ihr in den Kämpfen noch mehr Gegner niedermähen könnt. Mithilfe von freispielbaren Waffen, wie Maschinenpistolen, Raketenwerfern oder Elektroschockern, könnt ihr zerstörerische Kombos durchführen.

Die Comicbuch-Welt besteht aus einem Mix von bereits erstellten sowie prozedural genierten Leveln. Ihr werdet in ihr auf insgesamt 40 Bosse treffen und müsst deren Kampfmuster durchschauen, um am Ende siegreich zu sein.

Dadurch, dass es sich bei dem Spiel um ein Roguelite, also eine abgeschwächte Form des Roguelikes handelt, bleiben euch gewisse permanente Verbesserung auch über die Durchläufe hinweg erhalten, selbst wenn euer Held das Zeitliche segnet.

Ihr könnt das Game allein sowie im lokalen und online Koop zocken.

