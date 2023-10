Es geht noch teurer: Eine deutsche Firma hat jetzt einen Gaming-PC vorgestellt, der immerhin 28.999 Euro kostet. Dafür bekommt ihr schon ein kleines Auto oder könnt einen luxuriösen Urlaub kaufen. Was genau alles in diesem Gaming-PC der Luxusklasse steckt, lest ihr direkt auf MeinMMO:

Mit den Quaddro-Grafikkarten richtete sich Nvidia vor allem an professionelle Anwender, die große Daten verarbeiten mussten. Auch heute werden diese Quaddro-Karten noch in großen Supercomputern eingesetzt.

Was ist das für eine Grafikkarte? Bei dieser teuren Grafikkarte handelt es sich um eine Quadro QV100 von Nvidia. In ihr steckt ein Volta-GV100-Grafikprozessor und 32 GB HBM2-VRAM mit einem 4096-Bit breiten Speicherbus. Nvidia brachte die GPU im März 2018 auf den Markt.

Grafikkarten sind richtig teuer, doch eine GPU toppt beim Preis alle anderen Modelle. Was ist das für eine Grafikkarte, die so viel wie ein Kleinwagen kostet?

