Helldivers 2: Befehle – Was ist heute eure tägliche Aufgabe?

In Helldivers 2 bekommt ihr jeden Tag einen neuen täglichen Befehl. Wenn ihr wissen wollt, was heute eure Aufgabe ist, könnt ihr das hier nachlesen.

Was sind Befehle? In Helldivers 2 habt ihr Befehle, die ihr ausführen sollt. Es gibt den Generalbefehl, der über einen längeren Zeitraum aktiv ist und zurzeit die Verteidigung eines Roboter-Angriffs verlangt. Außerdem gibt es einen täglich wechselnden Befehl.

Der täglich wechselnde Befehl kann von euch verschiedene Aufgaben erfordern. So kann es sein, dass ihr eine gewisse Anzahl von bestimmten Gegnern wie Stürmer oder Säurespeier eliminieren oder Kills mit einer bestimmten Waffe/ Taktikausrüstung machen müsst.

Was der tägliche Befehl ist, halten wir euch hier in einem Liveticker fest. Dann könnt ihr euch schon mal auf den Befehl vorbereiten, während ihr noch in der Warteschlange hängt.

Helldivers 2: Der tägliche Befehl in der Übersicht

20.02.2024 Herdenausdünnung: Eliminiere 25 Jäger Was die Jäger sind und wie ihr sie am besten eliminieren könnt, erfahrt ihr hier: Helldivers 2: Jäger töten – So eliminiert ihr die flinken Terminiden 19.02.2024 Zwangsstellung: Eliminiere 15 Verwüster Was die Verwüster sind und wie ihr sie am besten eliminieren könnt, erfahrt ihr hier: Helldivers 2: Verwüster – So eliminiert ihr die Roboter

Bei vergangenen täglichen Befehlen war neben dem Säurespeier auch schon der Stürmer sowie der Spähschreiter das Ziel. Auch von diesen musstet ihr eine gewisse Menge eliminieren.

Es ist auch wahrscheinlich, dass sich diese Befehle irgendwann in gewisser Weise wiederholen und bereits erledigte Kreaturen oder Roboter erneut zum Ziel werden.

Helldivers 2 Announce Trailer PS5 PC Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Für die Eliminierungs-Missionen kann es zudem hilfreich sein, die möglichst beste Ausrüstung dabei zu haben. Besonders die Railgun und eine bestimmte Schrotflinte sind im Kampf äußerst nützliche Werkzeuge.

Was die besten Waffen in Helldivers 2 sind, seht ihr in unserer Tier List auf MeinMMO: Helldivers 2: Tier List zu den besten Waffen und Granaten für jeden Einsatz