Helldivers 2: Jäger töten – So eliminiert ihr die flinken Terminiden

General Brash braucht in Helldivers 2 erneut eure Hilfe bei einem wichtigen Befehl. Es geht diesmal gegen die Terminiden in die Schlacht. Was ihr tun müsst und welche der ekligen Insektenarten ihr zerquetschen müsst, erfahrt ihr hier.

Die Jäger oder auch Hunters sind flinke Terminiden, die euch auf Schritt und Tritt verfolgen, um euch zu zermürben. Sie treten meist in Gruppen auf und versuchen euch zu verlangsamen, damit die Schar über euch herfällt.

Helldivers 2 bietet täglich neue Befehle, in denen ihr Medaillen verdienen könnt. Ein Auftrag kann beispielsweise sein, Jäger auszuschalten. Wir zeigen euch Tipps, wie das am effektivsten geht.

Jäger in Helldivers 2 töten – So findet ihr sie

So findet ihr die Jäger: Die Jäger in Helldivers 2 lassen sich nur in den gelben Sektoren der Terminiden finden. Nutzt dazu die Weltkarte und wählt eine Operation auf einem von Terminiden verseuchten Planeten aus.

Seid ihr gelandet, müsst ihr nur noch Terminiden- oder Stalkerbauten suchen. Sie kriechen überwiegend aus ihren Löchern heraus, um euch mit ihren Zungen zu verlangsamen. Eine gute Möglichkeit viele Jäger auf einem Schlag auszuschalten, sind die Missionen „Termindenschwarm ausschalten“. In dieser Mission spawnen eine Vielzahl von Insekten, darunter auch Jäger.

So sehen die Jäger in Helldivers 2 aus:

Jäger oder auch Hunter genannt

Jäger sind nicht gepanzert, ihr könnt sie also entspannt mit jeder beliebigen Waffe erledigen. Es empfiehlt sich jedoch eine vollautomatische Schrotflinte wie die SG-225-Breaker oder eine MP wie die SMG-37-Defender mitzunehmen. Beide Waffen können schnell viele Gegner plattmachen, darunter die flinken Jäger.

Folgendes solltet ihr beachten: Behaltet die Jäger vor allem in höheren Schwierigkeitsstufen im Auge. Durch ihre Zungen verlangsamen sie euch im Kampf, was vor allem auf der Flucht zu einem tödlichen Dilemma sorgen könnte.

Solltet ihr also von den Jägern verfolgt werden, schaltet diese unbedingt aus, sonst werden sie spätestens, wenn eure Ausdauer verbraucht ist, einholen und euren sicheren Tod bedeuten.

Das waren die wichtigsten Infos zu den Jägern. Welche Terminiden findet ihr am nervigsten? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

