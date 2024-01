Nach Microsoft-Übernahme: Hearthstone stampft Spielmodus ein

Der nächste Spiel-Modus in Hearthstone wird gestrichen. Die Entwickler stellen ihn komplett ein, entfernen ihn sogar aus dem Spiel.

In den vergangenen Jahren ist das Interesse an Blizzards digitalem Kartenspiel „Hearthstone“ zurückgegangen. Neue Erweiterungen können nicht mehr so sehr begeistern wie noch früher und die Entwickler haben versucht, neue Spielmodi zu etablieren. Gerade der „Schlachtfeld“-Modus, eine „Auto Battler“-Variation, kam bei vielen gut an und ist aktuell einer der beliebtesten Modi.

Doch andere Ideen fielen nicht auf fruchtbaren Boden. Der „Hearthstone Classic“-Modus wurde schon kurz nach der Implementierung wieder eingestampft.

Jetzt ist auch der nächste Modus an der Reihe: Der „Duels“-Modus wird gestrichen.

Mit einem kleinen Deck fing man an – doch viel Anklang fand der Modus nicht.

Das sagt Blizzard dazu: Blizzard hat die Beerdigung des Modus auf der offiziellen Hearthstone-Website angekündigt.

Während wir über die Zukunft von Hearthstone nachdenken und wie das Team am besten seine Bemühungen fokussieren kann, haben wir die schwere Entscheidung getroffen, die Unterstützung für den Duels-Modus einzustellen. Wir haben keine Pläne, weitere Updates für Duels zu bringen und der Modus wird mit einem Update im April 2024 aus Hearthstone entfernt. Diese Änderung wird es uns erlauben, unsere Ressourcen an andere Stellen zu verschieben, wo sie mehr Wirkung entfalten werden, einschließlich dem traditionellen Hearthstone, dem Schlachtfeld-Modus und weiteren. (…) Wir bedanken uns bei allen leidenschaftlichen Duels-Fans für jeden großen Schatz, jede Beute und jeden hart erkämpften Sieg, den ihr auf dem Weg erstritten habt. Es war ein heroischer Lauf und wir hätten es nicht ohne euch tun können.

Der Modus ist damit bis zu seiner Abschaltung im April also „tot“ – weitere Updates wird es nicht mehr geben.

Worum ging es in „Duels“? Duels war der Versuch von Blizzard, den Arena-Modus mit den „Dungeon-Run“-Modi aus den Single-Player-Abenteuern zu verbinden. Spieler konnten hier ein kleines Start-Deck wählen und mussten dann mit besonderen Helden-Fähigkeiten, Schätzen und nach jedem Sieg einer kleinen Auswahl an neuen Karten immer besser werden und andere Spieler auf ihrem Weg ausschalten.

Ähnlich wie in der Arena endete der Durchlauf, wenn man einige Male verloren hatte und man trat immer gegen andere Kontrahenten an, die bisher eine vergleichbare Anzahl an Siegen erstritten hatten.

Duels hat damit offiziell niemals die „Beta-Phase“ verlassen und wird somit noch vor dem vollen Release beerdigt.

Kommt das unerwartet? Für die meisten Fans wohl nicht. Blizzard hat den Duels-Modus aus Sicht vieler Spielerinnen und Spieler ohnehin schon stiefmütterlich behandelt (via reddit) und nur wenig neue oder sinnvolle Ergänzungen gebracht. Es gab zu wenig Abwechslung und nachdem sich ein paar erfolgreiche Strategien durchgesetzt hatten, fehlte einfach die Variation, wie sie etwa im Arena-Modus vorhanden ist.

Es bleibt zu hoffen, dass die anderen Modi in Zukunft mehr Erfolg haben werden.