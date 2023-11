Hearthstone: Neue Karte ist so stark, dass Blizzard sie nach nur einem Tag nerfen muss

Die Balance von Hearthstone ist komplett im Eimer. Schuld daran ist eine einzige Karte, die gerade jedes Match dominiert. Blizzard will Nerfs.

In Hearthstone ist die neuste Erweiterung „Showdown im Ödland“ mit insgesamt 145 neuen Karten live. Tatsächlich gibt es aber noch ein paar Karten mehr, denn durch die neue „Ausgraben“-Mechanik kommen die Heldinnen und Helden an ziemlich exklusive Schätze. Einer dieser Schätze ist so mächtig, dass er im Alleingang die komplette Meta ruiniert und definiert hat. Denn niemand kann aktuell den Hexenmeister aufhalten. Schuld daran ist die Azerit-Schlange.

Was ist die Azerit-Schlange? Die Azerit-Schlange ist eine exklusive Karte für den Hexenmeister, die man nur über die neue „Ausgraben“-Mechanik erhalten kann. Dabei gibt es zunehmend bessere Schätze, bis als großes finale für Hexenmeister eben die Azerit-Schlange erscheint.

Für 4 Mana hat die Wildtier-Elementar-Mischung Werte von 5/5, doch der eigentliche Knackpunkt ist der mächtige Kampfschrei: Euer Held stiehlt 10 Leben vom feindlichen Helden.

Zwar sollen diese Schätze durchaus mächtig und spielentscheidend sein, doch die Azeritschlange ist nochmal ein ganz besonders kritischer Fall. Denn Hexenmeister sind in der Lage, sie bereits nach wenigen Zügen auf der Hand zu haben und mehrfach auszuspielen.

Was macht die Karte so stark? Der Clou ist allerdings, dass die Schlange nicht nur 10 Lebenspunkte an Schaden verursacht und sie beim Hexenmeister wiederherstellt – es ist noch schlimmer. Sie reduziert das Maximum der Lebenspunkte des Charakters und erhöht es dafür beim Hexenmeister.

Und als wäre das noch nicht schlimm genug, umgeht die Azerit-Schlange dabei Rüstung. Druiden, Magier oder Krieger mit hohen Rüstungswerten schauen dumm aus der Wäsche, wenn sie plötzlich mit 30 oder mehr Rüstung, aber keinen Lebenspunkten mehr dastehen und die Partie verlieren.

Das bedeutet, dass nach 3 ausgespielten Azerit-Schlangen das Match vorbei ist – unweigerlich. Denn jedes Mal, wenn die Azerit-Schlange ausgespielt wird, gibt es einen Macht-Umschwung von 20 Lebenspunkte – 10 Abzug beim Gegner und 10 positive beim Hexenmeister. Dank verschiedener Karten, die diese Azerit-Schlange kopieren oder wieder auf die Hand zurücknehmen können, kann man sie gar 3, 4 oder 5 mal in Folge ausspielen. Das überlebt niemand.

Wie sieht der Nerf aus? Das hat Blizzard noch nicht verraten. Allerdings ist es schon erstaunlich, dass nur knapp einen Tag nach Release die Entwickler auf Twitter bereits verkündet haben, dass man die Azerit-Schlange als Problem identifiziert hat und hier einen Hotfix-Nerf nachschieben will.

Wer vorhat, die Macht der Azerit-Schlange noch auszunutzen, sollte sich damit beeilen – denn die Tage ihrer Dominanz sind offenbar gezählt.