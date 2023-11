Hearthstone: Alle 145 neuen Karten aus „Showdown im Ödland“

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Was ist neu? Neben der reinen Anzahl an neuen Karten, gibt es auch einen neuen Schlüsselbegriff, nämlich „Graben“. Damit buddelt man Schätze aus, die jedes Mal mächtiger werden – wer oft gräbt, hat rasch sehr starke Karten auf der Hand. Dazu gibt es eine Reihe von Karten, die sogenannte „Highlander“-Decks wieder attraktiv machen – ihr dürft dann keine Karte doppelt haben, um von den Vorteilen zu profitieren.

Mit der letzten Erweiterung des Jahres 2023 will Hearthstone es noch einmal wissen. „Showdown im Ödland“ bringt neue Schlüsselworte und jede Menge spannende Karten, die wohl für lange Zeit in der Meta des Spiels bleiben dürften. Heute, am 14. November 2023, geht die Erweiterung in den frühen Abendstunden live.

