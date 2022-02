Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Offenbar wollte der Pilot das Bodenfahrzeug von oben abschießen und rechnet nicht mit der spontanen Flug-Aktion. So kann er mit dem Jet nicht mehr ausweichen und kracht in das fliegende Auto, wodurch der Flieger so beschädigt wird, dass er explodiert.

Man sieht in der linkten Ecke über der Minimap, dass ein Spieler vom Radar verschwunden ist. Unser Killer flitzt mit seinem Toreado über den Flugplatz und überschlägt sich unglücklich. Der eingebaute Boost des Autos katapultiert ihn dann in Luft. Dann hört man das Auslösen des Alarms, offenbar sind zielsuchende Raketen auf den Spieler im Auto abgefeuert worden. Dann sieht man Schüsse aus einer Minigun und hört einen Jet, der immer näher kommt.

Der Ersteller sagt, dass die Chancen super unwahrscheinlich sind, so etwas zu schaffen. In den Kommentaren regnet es viel Lob.

Was ist das für ein Kill? Auf reddit zeigt ein Nutzer einen ungewöhnlichen Kill gegen einen Griefer, der es mit einem Kampfjet auf ihn abgesehen hat. Und obwohl der verfolgte Spieler in einem Auto sitzt, gewinnt er das Duell.

Ein irrer Kill gegen einen Griefer in GTA Online sorgt in der Community für Begeisterung. Mit einem Auto gewinnt der Spieler gegen einen bewaffneten Jet und kann seine Leistung kaum fassen.

