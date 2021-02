In GTA Online finden Spieler ein unheimliches Riesen-Skelett, doch wie kommt das dahin?

Mitten in der Tiefsee von GTA Online schwebt ein riesiges Skelett, das erst kürzlich entdeckt wurde. Doch woher kommt es?

Was ist das für ein Fund? Der Spieler H4ckerxx44 ist bei einem Tauchgang, mitten in der Tiefsee von GTA Online, auf ein unheimliches Riesen-Skelett gestoßen, das einfach in den Weiten des Ozeans schwebt. Das Skelett sieht aus, als würde es von einem Wal stammen.

Wo wurde das Skelett entdeckt? Nach Aussage des Spielers ist er ziemlich weit auf das Meer rausgeschwommen und hat es an diesen Koordinaten gefunden: X: 5667,83 Y: -6076.61 Z: -29.47. Laut H4ckerxx44 ist das Skelett nur in GTA Online und nicht im Singleplayer-Modus zu finden.

Zwar wurden ähnliche Exemplare bereits am Meeresboden von GTA 5 entdeckt, aber eben am Grund, und nicht frei schwebend mitten in der Tiefsee. Wie kommt das Skelett des Meeresgiganten also dahin? Via reddit haben Spieler wild spekuliert.

Unheimlich schwebt das Skelett in den Weiten der Tiefsee. via reddit

“GTA Subnautica”-Andeutung oder doch nur ein Glitch?

Das vermuten die Spieler hinter dem schwebenden Skelett: Im entsprechenden reddit-Post sind einige (nicht ganz ernsthafte) Ideen zur Herkunft des Schwebe-Skeletts im Umlauf.

So vermutet der User weiserthanyou3:

Ich bin neugierig, ob es nur ein Easter Egg, oder eine Andeutung ist. GTA Online: Aufstieg des Leviathan (aka GTA Subnautica) via reddit

Viel wahrscheinlicher ist allerdings eine nicht ganz so fantastische Vermutung. Die hängt mit dem zuletzt erschienen Cayo Perico DLC zusammen. Wahrscheinlich dürfte es sich bei dem schwebenden Skelett um einen Glitch handeln.

Das deutet darauf hin: Im gleichen reddit-Post schreiben zahlreiche Spieler, dass die Koordinaten des Fundortes ungefähr da liegen, wo auch die Insel Cayo Perico liegen dürfte. Allerdings ist diese Insel nur über den Cayo Perico Heist begehbar, in dem ihr mehr Kohle denn je verdienen könnt.

Rund um die Insel gibt es unter Wasser einiges zu entdecken.

Im freien Modus von GTA Online ist diese Insel nicht verfügbar. Dennoch scheint es so, als würden einige Objekte der Insel im Meer auftauchen.

So schreibt H4ckerxx44: „Kurze Erklärung: Dieses Skelett ist einfach ein Walskelett, das in der Map von GTA 5 gefunden werden kann. […] Ich nehme an, ich bin einfach weit genug geschwommen, um da zu sein, wo die Insel [“Cayo Perico”, anm. d. R.] spawnt“ (via reddit)

Auch andere Spieler berichten von ähnlichen Funden rund um den vermuteten Spawn-Punkt von Cayo Perico. So wurden auf der Insel selbst auch schon Walskelette gefunden. Es dürfte sich also um die wahrscheinlichste Erklärung des gruseligen Fundes handeln.

Seid ihr auch schon auf solche Kuriositäten gestoßen? Schreibt uns eure Erlebnisse.

