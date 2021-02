5 verrückte Bugs und Glitches, die in GTA Online für Chaos gesorgt haben

Bugs und Glitches haben in GTA Online bereits für einiges an Chaos gesorgt. MeinMMO zeigt euch 5 davon und was genau passiert ist.

Worum geht es? GTA Online hat eine lange Vorgeschichte was Bugs und Glitches angeht. Immer wieder sorgen verschiedene Fehler für kuriose Situationen.

Vom verbuggten Casino bis zu fliegenden LKWs, immer wieder gab es verrückte Methoden, die Spielmechaniken auszutricksen, eine Menge Kohle zu „ergaunern“ oder es passierten einfach seltsame Dinge. Wir zeigen euch eine Auswahl der Vorfälle, die sich in den letzten Jahren angesammelt haben.

Bestimmt seid ihr auch schon in euren GTAO-Sitzungen auf Glitches und Bugs gestoßen.

1. Das verbuggte Casino von GTA Online

Probleme am Glücksrad: Mit dem Casino-Update bekam GTA Online 2019 ein Glücksrad spendiert. Durch dieses Glücksrad konnte man damals ein besonders seltenes Auto abgreifen. Zum Start trat dann ein Glitch auf, den Spieler immer noch nutzen, um an dieses Auto zu kommen.

Man muss nur im richtigen Moment die Verbindung trennen, um einen erneuten Dreh zu bekommen. So können Spieler ihre Chance auf das Podiumsauto erhöhen.

Später gab es dann einen Bug, der die Gewinne durcheinander brachte. Statt der angezeigten Belohnungen erhielten Spieler dank eines Fehlers etwas völlig anderes.

Statt einem seltenen, kostenlosen Auto, gab es dann beispielsweise nur 10.000 Chips, was ziemlich enttäuschend war.

Zahlreiche Spieler beschwerten sich auf reddit über den Bug und falsche Gewinne. Mittlerweile wurde der Fehler behoben.

Glitches beim Pferderennen: Auch die Pferderennen des Casinos waren zunächst verbuggt und konnten Spielern deutlich höhere Gewinne verschaffen. Das haben auch viele Zocker ausgenutzt und Millionengewinne abgegriffen.

In den reddit-Foren der Glitcher wurden sogar AFK-Scripte geteilt, mit denen Spieler am PC automatisch an den Rennen teilnahmen und Millionen kassierten, während sie selbst gar nicht am Rechner waren.

Erst nach mehreren Versuchen schaffte es Rockstar, diesen Fehler mit einem Patch zu beheben. Wer sich Chips ergaunert hatte, wurde zudem hart mit einem Account-Reset bestraft.

Das Pferderennen ist eine von vielen Aktivitäten im Casino.

2. Glitch sorgte für Chaos in Flughangars

Was ist da passiert? Im Frühjahr 2019 tauchte ein Glitch auf, der Lester plötzlich für viele zum wichtigsten NPC in GTA Online machte. Denn Spieler konnten dank ihm Millionen von Dollar verdienen.

Über Lester konnte man Flugzeuge kostenpflichtig bestellen. Wenn es nicht spawnen konnte, gab es das Geld zurück. Durch einen Trick konnten Spieler nur einmal bezahlen, das Geld aber immer wieder zurückbekommen. Spieler orderten also ein Flugzeug zu einem bestimmten Hangar, parkten sich in die Nähe des Spawn-Punkts und gaben einfach Gas.

So konnte das Flugzeug nicht spawnen und es gab ständig Geld zurück, das gar nicht bezahlt wurde. Das sorgte für teils chaotische Sessions, wo alle Spieler einer Sitzung in der Nähe eines Hangars saßen und größtenteils sogar einfach gar nicht anwesend waren.

Das ging sogar so weit, dass es für alle sich in der Nähe befindenden Spieler zu Problemen mit Lags kam.

Damals schrieb MrMostachio auf Reddit: „Fast der ganze Server nutzt den Glitch“

So wurde das Problem gelöst: Entwickler Rockstar benötigte zwei Versuche, um den Glitch aus dem Spiel zu entfernen. Der erste Versuch wurde von Spielern einfach umgangen, indem mobile Einsatzzentralen in Hangars geparkt wurden.

Der zweite Versuch fand eine simple Lösung: Mittlerweile kostet es nichts mehr, bei Lester ein Flugzeug zu ordern.

3. Geld-Glitch führte zu chaotischen Szenen mit Stunt-Tracks

Was ist da passiert? In manchen Fällen wurden die Geld-Glitches so weit getrieben, dass sie sogar Einfluss auf andere Spieler hatten. So wurde auf der PS4 ein Glitch genutzt, der bei anderen Spielern einfach Stunt-Tracks spawnen ließ.

Es handelte sich um einen der wenigen Geld-Glitches, die auch auf den Konsolen funktionierten. Spieler konnten mittels dieses Tricks haufenweise Sportwagen ergattern und diesen dann verkaufen.

Dazu nutzten die Glitcher den Director-Modus, der eigentlich für Videos gedacht ist. In diesem Modus kann man alle möglichen Fahrzeuge, Stunt-Tracks und andere Dinge spawnen lassen. Durch einen Fehler konnte es dann passieren, dass diese Tracks dann aus dem Director-Modus in den Freeroam-Modus von GTA Online gelangten. Dann kam es zu solchen Szenen:

4. Spieler “wachen” in falschem Körper auf

Was ist da passiert? Ein weiterer, eher lustiger Bug machte im April 2020 die Runde. Hier loggten sich Spieler in GTA Online ein und merkten, dass ihre Spielfigur plötzlich anders aussah.

So hatten beispielsweise männliche Charaktere plötzlich lange Haare, Bart und Brüste, wie auf diesem Screenshot zu sehen:

Dieses Foto teilte damals der reddit-Nutzer Mattrunnit mit der Community

Das war einer der Bugs, die von der Community noch eher mit Humor aufgenommen wurde.

5. Glitch lässt riesige LKWs fliegen

Was ist da passiert? Der Glitch wurde ebenfalls im April 2020 entdeckt. Mit diesem Trick l assen sich tonnenschwere Fahrzeuge durch die Luft fliegen, als wären sie Flugzeuge.

Der Trick klappt nur bei bestimmten Arena-Fahrzeugen und setzt zwei paar Anpassungen voraus, die in der Arena-Werkstatt durchgeführt werden können.

Es brauchte jedoch ein gewisses Maß an Geschick, um den Truck fliegen zu lassen. Im Video von Youtuber GTA_Pure könnt ihr sehen, wie das genau funktioniert hat.

Welche Begegnungen hattet ihr schon mit Bugs und Glitches? Stören sie euch, oder habt ihr eher Spaß an ihnen? Habt ihr eigene, interessante Geschichten zu teilen?

Es tauchen auch immer wieder neue Glitches auf. Die neueste Entdeckung wird von Spielern auf dem PC dazu benutzt, sich als Admin auszugeben.