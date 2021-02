Vorsicht! In GTA Online nutzen Spieler einen Glitch, um wie Admins auszusehen

Glitcher und Cheater sind schon lange ein großes Problem in GTA Online. Die Erfahrung hat auch schon unser Redakteur Patrick gemacht . Zuletzt hat Publisher Take Two wenigstens einen der größten Cheat-Seller dicht gemacht .

Fallt also nicht darauf herein, wenn ihr sowas im Spiel seht. Die meisten, die diesen Glitch nutzen, dürften ohnehin leicht zu erkennen sein. Viele dürften eher verrückte Namen benutzen. TheLostCarp nennt das Beispiel “R* verified meth addicts” als Namen für die Firma – Von Rockstar verifizierte Meth-Süchtige.

So könnt ihr Glitch-Nutzer erkennen: Es ist relativ einfach, Nutzer dieses Fehlers zu identifizieren. Wenn ihr einem Spieler begegnet, der die rotgefärbten Tag “Rockstar verified […]” in seinem Firmennamen hat, dürfte mit großer Wahrscheinlichkeit kein offizieller Mitarbeiter von Rockstar sein.

