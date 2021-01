GTA Online: Verdient jetzt 202.000 $ in nur 3 Minuten

In GTA Online sind die Zeitrennen Calafia Way und Little Seoul Park aktiv. Sie bringen euch über 200.000 GTA-Dollar. Wir zeigen euch, wie ihr sie gewinnt.

Mit zwei leichten Zeitrennen könnt ihr in GTA Online gerade schnell viel Geld verdienen. Jedes Rennen dauert jeweils etwas über eine Minute und belohnt euch mit 101.000 GTA Dollar. Mit unseren Tipps schließt ihr die Rennen erfolgreich ab und sackt das Geld ein.

Zeitrennen Calafia Way – Die ersten 101.000 GTA-Dollar

Wo ist das Rennen? Ihr findet den Start ganz in der Nähe von Trevors Flughafen. Sucht auf der Map nach der lilafarbenen Stoppuhr. Der Startpunkt befindet sich direkt vor einer kleinen Brücke in der Nähe eines Sees.

Euch bleiben 1 Minute und etwa 24 Sekunden Zeit, um pünktlich ins Ziel zu kommen.

Von diesem Startpunkt aus habt ihr jetzt zwei Möglichkeiten. Wenn ihr mit einem Fahrzeug antreten wollt, das auf oder im Wasser fahren kann, dann könnt ihr den vor euch liegenden See damit in gerader Linie überqueren. Wenn ihr lieber auf Motorräder setzt, kommt ihr mit dem Shotaro auch pünktlich ins Ziel.

Wir haben für euch einen Guide zum Zeitrennen Calafia Way in GTA Online, das euch alle Tricks und Routen noch mal genau zeigt.

Zeitrennen Little Seoul Park – Nochmal 101.000 GTA-Dollar

Wo ist das Rennen? Dieses Rennen findet ihr in der Nähe der Maze-Bank-Büros – also im Stadt-Bereich von GTA Online. Dort fahrt ihr mit eurem RC-Bandito-Auto, sofern ihr euch das freigeschaltet habt.

Die Rennen sind also deutlich kleiner aufgebaut. In diesem hier fahrt ihr nur durch einen kleinen Park mit engen Kurven.

Achtet dabei auf die Pfeile in den Checkpoints. 3 Pfeile deuten eine sehr enge Kurve an. 2 Pfeile eine lockere Kurve und Checkpoints mit einem Pfeil könnt ihr meist mit Vollgas durchfahren.

Ganz knapp ins Ziel – Ihr habt 1 Minute und 10 Sekunden Zeit

Wir haben für euch einen Guide für das Zeitrennen in Little Seoul Park bei GTA Online. Haltet euch an die Tipps und ihr gewinnt auch dieses Rennen.

So schafft ihr innerhalb weniger Minuten locker 202.000 GTA-Dollar auf euer Konto. Diese Zeitrennen lohnen sich in jeder Woche wieder. Es kann sogar vorkommen, dass Rockstar Games in einer Bonuswoche die Bezahlungen dieser Rennen erhöht. Da lohnt es sich, jetzt schon mal zu üben.

Ganz neu im Spiel ist jetzt auch ein Militär-LKW. Da passen sogar 10 Spieler drauf und können zusammen durch die Gegend fahren. Aber das Teil kostet mehr als 1,6 Millionen GTA Dollar.

Ein stolzer Preis für ein Fahrzeug, das kein Supersportwagen ist.

Wir haben uns den Wagen genau angesehen und können euch sagen: Für wen lohnt sich der Vetir-Truck in GTA Online?