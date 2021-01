In GTA 5 Online könnt ihr euch den Vetir für 1,6 Millionen GTA-Dollar kaufen. Aber für wen lohnt sich der Kauf des Militär-Trucks überhaupt? Wir schauen uns an, was das Fahrzeug kann.

Was ist das für ein Gefährt? Seit dem 28. Januar 2021 könnt ihr euch in GTA Online den Militär-Truck „Ventir“ kaufen. Er gehört zum Drip-Feed des Cayo-Perico-Heists. Mit seinem Kaufpreis von mehr als 1,6 Millionen GTA-Dollar zieht er viel Aufmerksamkeit der Spieler auf sich. Was kann der LKW für diesen hohen Kaufpreis bieten? Wir haben nachgeschaut.

Vetir in GTA Online: Preis, Passagiere, Einsatz

Was kostet der Vetir? Regulär müsst ihr 1.630.000 GTA Dollar dafür hinblättern. Wenn ihr den Cayo-Perico-Heist als Anführer abschließt und den Vetir als Zugangsfahrzeug nutzt, kriegt ihr den Angebotspreis. Der liegt dann nur noch bei 1.222.500 GTA Dollar.

Wie viele Personen passen rein? Insgesamt können 10 Spieler mit dem Vetir gefahren werden. Zwei sitzen als Fahrer und Beifahrer in der Fahrerkabine. Auf dem überdachten Heck finden 10 Leute Platz.

Wie sieht der Vetir aus? Außen gleicht der Vetir einem sowjetischen LKW. Für Militär-Fans wohl ein schönes Stück für ihre Sammlung. Andererseits gibt es da nichts Besonderes. Das Cockpit ist das typische LKW-Ambiente, das ihr aus den anderen Trucks in GTA Online kennt.

Die Performance: Nach ersten Tests lässt sich sagen: Der Motor im Vetir ist schwach. Das merkt man, sobald man eine Steigung herauffährt. Gibt man dem Truck auf gerader Strecke genug Zeit, ist seine Höchstgeschwindigkeit für einen Truck okay.

Doch ein LKW ist kein Supersportwagen. Auf einer Offroad-Strecke kann der Vetir schon eher punkten. Der lockere Untergrund ist kein wirklicher Gegner für den Truck, der dort guten Grip beweist. Allerdings liegt sein Schwerpunkt relativ hoch, wodurch er bei größeren Huckeln Probleme zeigt, wenn er in Schräglage gerät.

Der YouTuber BullSheepParty hat sich den Vetir in GTA Online genau angesehen. Seine Einschätzung binden wir hier als YouTube-Video für euch ein:

Das ist ein Pegasus-Fahrzeug

Was bedeutet das? Viele Spieler freuten sich bei den ersten Leaks des Vetir schon auf das Fahrzeug. Allerdings gibt es jetzt zwei Punkte, die die Stimmung drücken. Der Vetir ist ein Pegasus-Fahrzeug. Ihr speichert es also nicht in eurer Garage und könnt es dort euren Freunden zeigen, sondern müsst immer den Pegasus-Service anrufen und euch den LKW bestellen.

Hinzu kommt, dass ihr den Truck nicht tunen könnt. Fahrt ihr zu Los Santos Customs, erscheint die Meldung, dass das Fahrzeug sich nicht fürs Tuning dort eignet.

Für wen lohnt sich das?

Wer sich den Vetir kaufen will, sollte sich das gut überlegen. Der LKW ist nicht besonders stark motorisiert oder fällt durch Besonderheiten auf. Der Preis von 1,6 Millionen GTA-Dollar ist ein ordentliches Sümmchen, das man auch in den Kauf von Supersportwagen investieren könnte.

Für euch lohnt sich der Kauf des Vetir, wenn … ihr ein neues Fahrzeug sucht, das viele Spieler gleichzeitig transportieren kann. Fans von Sowjet-Optik kommen hier auch zum Teil auf ihre Kosten, wenn man den Innenraum im Cockpit ignoriert.

Für euch lohnt sich der Kauf des Vetir nicht, wenn … ihr einen LKW mit guter Motorleistung sucht. Der Vetir wirkt beim Fahren untermotorisiert und ist als Fluchtwagen bergauf schlecht geeignet. Wenn ihr den LKW nach euren Vorstellungen tunen wollt, seid ihr hier auch an der falschen Adresse. Und wer sich den Wagen in die Garage stellen will, muss sich auch für ein anderes Fahrzeug entscheiden.

Seid ihr aktuell raus bei GTA Online oder wollt es wieder anfangen? Wir zeigen euch hier, für wen sich GTA Online noch im Jahr 2021 lohnt.