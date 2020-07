GTA Online: Das solltet ihr machen, wenn ein Hacker euch in einen Ball verwandelt

Ein Spieler in GTA Online wurde in einen riesigen Ball verwandelt. Euch könnte das auch passieren. Der Spieler zeigt, wie ihr das Beste aus der Situation macht.

Was ist passiert? Auf reddit postete Nutzer FragzinS einen Videoclip von seiner GTA-Session. Innerhalb von einem Tag erreicht das Video über 18.000 Upvotes und mehr als 440 Kommentare. Die Zuschauer sind begeistert. Aber warum?

FragzinS schreibt, dass ein Modder ihn in GTA Online in einen Ball verwandelte. „Also machte ich das Beste draus“ erklärt er im Titel des Videos. Statt beleidigt zu sein und sich als riesiger Ball in die Ecke zu verkriechen, schwang sich der Spieler auf sein Motorrad und fuhr damit als riesiger Ball durch die Session.

So sieht die lustige Fahrt aus

Schaut hier: Wir binden euch hier das reddit-Video ein. Macht am besten den Sound dazu an. Der Song „Fortunate Son“ von CCR passt richtig gut zu den gezeigten Szenen.

Es sieht einfach genial aus, wie dieser riesige Ball durch die Online-Welt von GTA 5 „kullert“ und die Straßen unsicher macht.

Und was, wenn man das nicht will? Wenn ihr keinen Gefallen daran findet, auf diese Art mit der Ball-Verwandlung umzugehen, dann könnt ihr alternativ auch die Session wechseln. Normalerweise sollte euer Charakter dann wieder ganz normal aussehen. Andernfalls müsst ihr das gesamte Spiel neustarten.

Warum passiert sowas? Hacker machen sich manchmal einen Spaß daraus, mit anderen Spielern auf verrückte Weise zu interagieren. Auf dem PC kommen dann oft Cheat-Menüs zum Einsatz.

Auf reddit erklärt Spieler FLIM_fn „Übrigens kommt der Ball, wenn ein Modder dir einen halben Godmodus gibt. Der Ball schützt vor Geschossen, Explosionen und mehr“.

Nicht immer wollen Hacker euch mit fiesen Transformern jagen. Dass Hacker es auch ganz gut mit einem meinen können, durfte ich kürzlich am eigenen Leib erfahren. Ich stieg in eine Sex-Limousine und flog über Los Santos. Dann waren da noch ein Cheeseburger-Auto und ein riesiger Transformer.

Manchmal muss man einfach das Beste daraus machen, wenn man Hacker in der Session hat. Oder die Session dann eben verlassen.