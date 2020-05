In GTA 5 Online werden Spieler gerade hart von Rockstar Games bestraft. Grund dafür ist ein Glitch im Casino, den sie ausgenutzt haben, um an das große Geld zu kommen.

Das ist die Situation: Casino-Glitches gibt es einige und die werden gerne von Spielern genutzt, um schnell und einfach reich zu werden.

In der GTA-Community berichtet man jetzt aber über verschiedene Strafen, die Spieler erhalten haben, die angeblich den Chip-Glitch im Casino ausgenutzt haben. Die Strafen von Rockstar sind hart und es betrifft nicht jeden Spieler gleichermaßen.

Geld weg, Bann oder kompletter Account-Reset

So reagiert Rockstar auf die Ausnutzung des Glitch: Normalerweise werden den „Cheatern“ das Geld abgezogen, das sie durch den Glitch ergattert haben.

Hin und wieder kommt es zu einer großen Bannwelle, wenn ein neuer Glitch total ausgenutzt wird. Doch dieses Mal scheint die Strafe noch härter zu sein, als sonst.

Es gibt 3 verschiedene Varianten, wie die Spieler davon betroffen sind:

Ein Teil des Geldes wird dem Spieler vom Account abgezogen

Spieler verlieren ihren gesamten Reichtum

Der Account erhält einen kompletten Reset (man startet wieder bei null)

Das bestätigt der Rockstar-Support selbst auf ihrer Seite, als ein Spieler fragt, warum ihm Geld abgezogen wurde.

Was bedeutet ein kompletter Reset? Wer diese Strafe erhält, trifft es besonders hart. Dieser Spieler muss dann nämlich komplett neu starten. Alles was er sich in den Jahren erspielt, gekauft und der ganze Fortschritt, den er gemacht hat, ist dann weg.

Er muss sich sogar einen neuen Charakter erstellen und fängt dann wieder bei Level 1 an. Für langjährige Spieler, die viel Zeit investiert haben, ein schmerzhafter Anblick.

Das passiert, wenn Spieler den Glitch weiter nutzen: Sollte der Chip-Glitch aus dem Casino weiter genutzt werden, wird Rockstar einen Bann durchführen, der entweder vorübergehend ist oder sogar permanent ausgesprochen wird.

Bei einem anderen Glitch, das die Pferderennen im Casino betraf, konnte Rockstar nicht langfristig eingreifen, denn Spieler fanden schnell einen Weg, wie sie den Glitch in veränderter Form weiter nutzen können.