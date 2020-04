Fieser Bug in GTA Online verarscht die Spieler am Glücksrad

Da freut man sich in GTA Online über einen wertvollen Gewinn am Glücksrad und erhält dann etwas ganz anderes. Ein Spieler hat diesen fiesen Bug auf Video festgehalten.

Was ist passiert? Spieler berichten auf reddit, dass sie den Preis am Glücksrad nicht bekamen. Statt der ihnen angezeigten Belohnungen, erhielten sie etwas ganz anderes. Besonders frustrierend ist das, wenn man eigentlich ein Auto gewonnen hätte. Denn am Glücksrad in GTA Online könnt ihr die seltensten Autos im Spiel gewinnen.

So sieht der Bug aus: Der reddit-Nutzer The_Salted_Slug lud das Video mit dem Titel „Du hast ein kostenloses Auto gewonnen … NICHT“ hoch. Man sieht, wie er sich mit seinem GTA-Charakter im Casino befindet und zum Glücksrad geht.

Wie gewohnt sieht man dort allerhand Preise. Von Kleidung über Geld bis hin zum begehrten Podiumfahrzeug, das in dieser Woche der Sultan Classic ist.

Nach dem Dreh landet das Glücksrad auf dem Feld fürs Podiumfahrzeug. Doch statt der versprochenen Auszahlung, die das Rad anzeigt, gibt’s vom Spiel einen ganz anderen Preis. In der oberen linken Ecke des Bildschirms lest ihr „Glückwunsch. Du hast 10.000 Jetons gewonnen“. Das ist die Spielwährung aus dem Casino – die ist umgerechnet 10.000 GTA-Dollar wert. Ein Auto wie das aktuelle Podiumsfahrzeug würde beim Händler 1,7 Millionen GTA-$ kosten. Hier ist dem Spieler also ein dicker Fisch entgangen.

Spieler vermuten, dass er schon vorher das Auto gewann und ihm deshalb Chips gutgeschrieben wurden. Denn dasselbe Podiumsfahrzeug kann man nicht zweimal gewinnen. Doch das sei nicht der Fall, erklärt The_Salted_Slug. Mit einem Support-Ticket an Rockstar will der Spieler die Sache regeln.

Über einen Geld-Verlust am Glücksrad müsst ihr aber nicht traurig sein, denn in GTA Online ist gerade eine wertvolle Bonuswoche aktiv, die euch viel Geld bringt.

Mit dem Problem ist der Spieler nicht alleine. reddit-Nutzer pokemontrainer29 fragt in einem Thread, ob auch bei anderen Spielern das Glücksrad verbuggt sei. Er hätte eigentlich 30.000 Chips gewonnen, bekam aber nur 15.000 gutgeschrieben. Andere bestätigen, dass es dort gerade einen Bug gäbe.

Probiert es am besten selbst aus, denn täglich könnt ihr einmal kostenlos am Glücksrad drehen. Mit dieser Methode sollt ihr immer das Podiumsfahrzeug im Casino gewinnen.