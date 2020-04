In GTA Online verdient ihr in den nächsten Tagen in verschiedenen Bereichen schnell viel Geld. Wir zeigen euch, wie ihr die Woche am besten nutzt.

Was ist neu? Am Donnerstag, den 23. April, startete in GTA Online eine neue Bonuswoche. Für euch bedeutet das, dass verschiedene Aktivitäten in der Online-Welt jetzt bis zum nächsten Donnerstag höhere Auszahlungen bei GTA-Dollar und RP ergeben. Eine gute Gelegenheit also, jetzt sein Konto zu füllen und im Level zu steigen.

Folgende Boni sind jetzt aktiv:

Dreifache Belohnungen bei Open-Wheel-Rennen

Doppelte Belohnungen für alle Kontaktmissionen

Doppelte Belohnungen für VIP-Aufträge und -Herausforderungen

Mitarbeiter und Leibwächter erhalten dreifache Gehälter

Damit ihr diese Woche gut ausnutzt und euer Konto schön füllt, zeigen wir euch, wie ihr das Beste aus der Bonuswoche macht.

Hier verdient ihr jetzt viel Geld

Wir zeigen euch hier, wie ihr die beschriebenen Boni in den Kategorien gut ausnutzt. Welche Aktivitäten sich als CEO/VIP anbieten und was die Spieler empfehlen.

Als CEO/VIP Geld verdienen

Wie funktioniert das? Wenn ihr ein Büro in GTA Online besitzt, könnt ihr euch über das Interaktionsmenü beim Punkt „Securoserv“ als CEO registrieren. Habt ihr das erledigt, stehen euch direkt einige Aktivitäten zur Verfügung, die ihr über das Interaktionsmenü bei Securoserv starten könnt.

Wir empfehlen für Solo-Spieler oder Gruppen folgende VIP-Aufträge:

Stadtrundfahrt – Schließt verschiedene Hack-Challenges ab, um die Fundorte von Paketen freizuschalten und diese einzusammeln – Nutzt am besten Helikopter dafür, um den Auftrag schnell zu erledigen

– Schließt verschiedene Hack-Challenges ab, um die Fundorte von Paketen freizuschalten und diese einzusammeln – Nutzt am besten Helikopter dafür, um den Auftrag schnell zu erledigen Kopfgeldjagd – Startet ein VIP/CEO diese Mission, erscheinen vier Ziele auf der Map, die es zu erledigen gilt. Mit dem Buzzard-Heli erledigt ihr das in wenigen Minuten

– Startet ein VIP/CEO diese Mission, erscheinen vier Ziele auf der Map, die es zu erledigen gilt. Mit dem Buzzard-Heli erledigt ihr das in wenigen Minuten Feindliche Übernahme – Wählt hier den Flughafen (LSIA) als Austragungsort. Dort sollt ihr nur einen Koffer beschaffen und den an einem anderen Ort abliefern. Auch hier empfiehlt sich der bewaffnete Buzzard

Bei all den Jobs könnt ihr Mitarbeiter mitnehmen, die für ihre Arbeit generell mehr Geld verdienen.

Seid ihr nicht als CEO oder VIP aktiv, dann meldet im Interaktionsmenü an, dass ihr Arbeit sucht. So werden CEOs auf euch aufmerksam und können euch temporär in ihr Business einladen. Selbst als Mitarbeiter erhaltet ihr jetzt viel Kohle.

GTA Online schenkt euch jetzt 500.000 GTA-$ fürs Nichtstun – Holt sie euch

Rennfahrer kriegen dreifache GTA$

Wie funktioniert das? Die neuen Open-Wheel-Rennen sind die Rennstrecken mit Formel-1-Wagen und scharfen Kurven. In GTA Online sind sie die jüngste neue Art von Rennen und bringen viel Abwechslung ins Spiel. Hier geht es nicht drum, möglichst schnell durch die Kurven zu brettern und Gegner dabei wegzurammen, sondern sein Auto ganz zu lassen und den Boost richtig auszunutzen.

Die Open-Wheel-Rennen könnt ihr direkt aus dem Startmenü oder in einer Online-Session starten. Für die Rennfahrer unter euch ist das eine gute Gelegenheit, Skill zu beweisen und gleichzeitig das Konto zu füllen.

Neue Missionen für Solo oder Gruppenspieler

Was ist das? Seit dem 23. April 2020 stehen in GTA Online neue Kontaktmissionen zur Verfügung. Sie drehen sich um Gerald und werden auch von ihm gestartet.

Wenn ihr gern Missionen mit anderen Spielern oder auch alleine zockt, dann solltet ihr bis nächsten Donnerstag viele Kontaktmissionen erfüllen. Hier werdet ihr reichlich mit Geld versorgt.

Die Kontaktmissionen zählen zu den 12 Wegen in GTA Online, mit denen ihr schnell viel Geld verdient.

Über 200.000 GTA-Dollar in nur wenigen Minuten verdienen

Wo geht das? Die Zeitrennen in GTA Online sind für diese Eventwoche wieder rotiert.

Beim Zeitrennen Maze Bank Arena gibt’s 101.000 GTA-Dollar in knapp einer Minute zu gewinnen.

Beim Vespucci Beach wartet ein Zeitrennen mit dem RC-Bandito auf euch – auch hier winken etwa 100.000 GTA-Dollar in nur knapp zwei Minuten

Mit all diesen Boni habt ihr diese Woche viele Möglichkeiten, schnell Geld in GTA Online zu verdienen und das Konto bei der Maze-Bank-Arena ins Plus zu bringen. Schaut dann am besten noch beim Casino vorbei, um mit dieser angeblich todsicheren Methode das Podiumsfahrzeug zu gewinnen.