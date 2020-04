In GTA Online sind jetzt die „Gerald’s Last Play“-Kontaktmissionen aktiv und belohnen euch mit viel Kohle. Wir zeigen euch, was das ist und wie ihr das Geld verdient.

Was ist neu? Am 23. April startete GTA Online eine neue Event-Woche und brachte zusätzlich gleich 6 neue Kontaktmissionen ins Spiel. Sie laufen unter dem Titel „Gerald’s Last Play“ und bieten abwechslungsreiche Inhalte.

Das Gute dabei ist: Bis nächsten Donnerstag, den 30. April, erhaltet ihr dabei doppelte GTA-Dollar und RP. Außerdem könnt ihr alle Missionen alleine oder mit bis zu 4 Spielern zocken. Selbst die Solo-Spieler können damit jetzt also schnell viel Geld verdienen. Bezahlt werdet ihr mit der üblichen Ausbeute bei doppelter Kontaktmission-Belohnung. Also je nach Aufwand 25.000 bis 50.000 GTA-Dollar.

Wenn ihr als Solo-Spiele noch weiteres Geld verdienen wollt, dann zerstört alle 50 Störsender in GTA Online und sichert euch 150.000 GTA-Dollar.

Gerald’s Last Play – Alle Missionen in der Übersicht

Was sind das für Missionen? Geralds Missionen könnt ihr bequem starten, indem ihr auf seine Nachrichten in der Jobliste auf dem Handy antwortet oder bei seiner Wohnung vorbeifahrt. Seine Wohnung erkennt ihr auf der Map an dem „G“.

Ihr könnt die Missionen in beliebiger Reihenfolge spielen und benötigt dafür keinen bestimmten Rang als Voraussetzung.

Diese neuen Missionen sind jetzt aktiv:

Um die Wurst: In einem Schlachthaus wird Stoff hergestellt. Ihr sollt die rivalisierende Gegner-Gang ausschalten, die das Schlachthaus bewacht und ihr Rezept klauen. Tresorknacker-Fähigkeiten werden benötigt.

In einem Schlachthaus wird Stoff hergestellt. Ihr sollt die rivalisierende Gegner-Gang ausschalten, die das Schlachthaus bewacht und ihr Rezept klauen. Tresorknacker-Fähigkeiten werden benötigt. Gute Figur: Mit einem Van sollt ihr Actionfiguren sammeln, in denen Kokain versteckt ist. Macht euch auf Schwierigkeiten gefasst.

Mit einem Van sollt ihr Actionfiguren sammeln, in denen Kokain versteckt ist. Macht euch auf Schwierigkeiten gefasst. Schneller Handel: Damit rivalisierende Biker nicht länger das Geschäft stören, sollt ihr deren Vorräte aus den Unternehmen stehlen.

Damit rivalisierende Biker nicht länger das Geschäft stören, sollt ihr deren Vorräte aus den Unternehmen stehlen. Dealerjagd: Lokalisiert den Stoff, der beim Deal verlorengegangen ist. Haltet euch dabei aber von der Polizei fern.

Lokalisiert den Stoff, der beim Deal verlorengegangen ist. Haltet euch dabei aber von der Polizei fern. Miese Gesellschaft: Spürt eine gegnerische Crew und einen Gangboss auf und erledigt sie anschließend.

Spürt eine gegnerische Crew und einen Gangboss auf und erledigt sie anschließend. Endprodukt: Helft Gerald einen großen Deal zu sichern, bei dem er seine gesamte Ware verkaufen will.

Mit dem verdienten Geld aus den neuen Missionen könnt ihr zum Autohändler eures Vertrauens gehen und dort bei den schnellsten Autos im Jahr 2020 bei GTA Online zuschlagen.

Reicht das Geld noch nicht ganz für den Traumwagen? Kein Problem. 12 Wege, wie ihr 2020 in GTA Online schnell viel Geld verdient, zeigen wir euch hier. Davon sind viele Inhalte auch für Solo-Spieler lösbar und benötigen keine Gruppe. Seid ihr mit mehreren Spielern unterwegs, solltet ihr euch dort unseren Guide zum Casino-Heist ansehen. Da wartet viel Geld.