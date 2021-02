In GTA Online gibt’s jetzt den Squaddie – Lohnt sich der Kauf?

Gerade das ist ein Kaufargument für den neuen Truck. Bisher gab es kaum Militärfahrzeuge in GTA Online, die sich in Sachen Optik und Leistung aufmotzen lassen.

Der Squaddie war ursprünglich in einer Beta-Version von GTA 5 enthalten, wurde aber aus dem finalen Spiel geschnitten. Nun war er Teil des Cayo Perico DLCs, seit dessen Release aber noch nicht zum Kauf verfügbar. Endlich wurde er mit der Bonuswoche vom 4. Februar 2021 in GTA Online freigeschaltet.

Das ist der Mammoth Squaddie: Der Squaddie ist ein Militärfahrzeug, das optisch an eine Mischung aus einem Hummer und einem Humvee erinnert. Auf ihm haben bis zu vier Spieler Platz, zwei vorne in der Fahrerkabine und zwei hinten auf der Tragefläche.

