Dieser Spieler zeigt ein verrücktes Video von sich in GTA Online. Einen Tag lang verkleidete er sich als NPC vom Park-Service. Ahnungslose Spieler nahmen ihn dort nicht wahr und wurden dann eiskalt ermordet. Die Community feiert die Aktion.

Was hat der Spieler gemacht? Auf reddit zeigt Nutzer LuxLie666 ein Video von seinem GTA-Online-Gameplay. Er erklärt im Titel, dass er einen Tag verkleidet als Park-Service verbrachte.

Beim Diamond Casino & Resort in GTA Online steht eigentlich ein NPC mit weißem Hemd, dunkler Hose und roter Weste. Der empfängt die Spieler an der Tür und bietet ihnen an, deren Fahrzeuge zu parken.

Nun zog sich der Spieler exakt die gleiche Kleidung an. Die Casino-Besucher sahen also, ohne genauer hinzusehen, gar nicht, dass es sich nicht um den gewohnten Charakter handelte. Sogar die Gesichtszüge waren ähnlich.

Auf die ahnungslosen Spieler, die ihn für einen NPC hielten, hatte LuxLie666 es abgesehen. In seinem knapp 3 Minuten langen Video zeigt er, wie er die Casino-Besucher, die mit ihren Luxuswagen angefahren kommen, nach und nach verprügelt, durch die Gegend schubst oder sogar mit einem Tomahawk erledigt.

Einige Bonzen in GTA Online besuchen das Casino nur, um da noch mehr Geld zu verdienen. Andere gehen als arme Schlucker in das Gebäude, haben dann irres Glück und werden in Sekunden reich.

So clever spielt der Spieler den Park-Service

So lief die Aktion: Das Video geht etwas länger als 3 Minuten. Der Ersteller hat die verschiedenen Situationen mit englischem Text beschriftet und zeigt teilweise, was ihm dabei durch den Kopf ging. Wir binden euch das reddit-Video hier ein:

So clever ging der Spieler vor: Damit die Aktion funktionierte, war das richtige Outfit eine Grundvoraussetzung. In den ersten Sekunden seht ihr, wie er den Park-Dienst-NPC verscheucht, der quasi genau wie der Spieler aussieht.

Anschließend nutzte er die CEO-Fähigkeit, die seinen Namen versteckt. Der schwebt dann nicht mehr über dem Spieler. Außerdem verschwindet durch die Fähigkeit die Markierung auf der Minimap, die sonst jeden Spieler anzeigt. Solange er sich also nicht auffällig verhält, sieht er im Spiel genauso aus wie einer der vielen Tausend NPCs.

Jetzt musste er nur noch warten, bis Spieler mit ihren Autos vor den Eingang fuhren und in die Tür des Casinos laufen wollten. Dann zückte er eine seiner vielen Waffen und murkste die Spieler ab. Die sprangen teilweise überrascht weg.

Darum geht der Plan auf: Spieler rechneten nicht damit, dass der unwichtige NPC, der sonst gar nichts kann, plötzlich einen Baseballschläger rausholt und losprügelt. Denn eigentlich ist der NPC namens Felipe immer ziemlich arm dran. Bringt man ihn um, spawnt er schnell wieder. Und das nutzen Leute aus. Sie ermorden ihn fies oder stellen die größten Autos vor ihn, damit er sie parken soll. Eigentlich hat der Portier in GTA Online wirklich den miesesten Job.

Mögt ihr jetzt die NPCs in GTA Online?

Wie ist eure Beziehung zu Felipe in GTA Online? Seid ihr nett zu dem hilfsbereiten Typen oder geht es bei euch grob zu?

Wie auch immer ihr zu ihm steht: Wenn ihr das nächste Mal beim Casino auftaucht, solltet ihr genau hinschauen, ob der Typ vom Park-Dienst wirklich echt ist.