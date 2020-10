GTA Online feiert heute Geburtstag – Spieler von „Geschenken“ enttäuscht

Was ist dann jetzt das Problem mit der Bonus-Woche? Die Enttäuschung rührt wohl vor allem daher, dass es keine besonderen Geschenke zur Feier des 7. Geburtstags gibt. Spieler hatten womöglich einen besonderen Geld-Bonus oder ein geschenktes Fahrzeug erwartet, wie es meistens auch an Weihnachten der Fall ist .

Welche Boni sind aktiv? In dieser Woche gibt es die doppelten Belohnungen in verschiedenen Bereichen des Spiels:

Da aber heute, am 1. Oktober, der Geburtstag von GTA Online stattfindet, hatten die Spieler coole Boni, Rabatte und das ein oder andere größere Geschenk erwartet. Immerhin ließ Rockstar die Spieler schon selbst wählen , für welche Aktivität sie doppelte Belohnung in einer Bonus-Woche haben möchten.

Was ist mit GTA-Boni gemeint? Jeden Donnerstag startet in GTA 5 Online eine neue Bonus-Woche. Das bedeutet, dass Spieler für bestimmte Aktionen mehr GTA-Dollar und RP (für Level-Aufstiege) verdienen. An anderen Stellen gibt es Rabatte auf Fahrzeuge oder Immobilien.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 8 − = sieben

Insert

You are going to send email to