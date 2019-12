Wer sich jetzt in GTA 5 Online einloggt, erhält spaßige und nützliche Geschenke. Wir zeigen euch, was es zu Weihnachten 2019 gibt.

Was gibt es für Geschenke? Das Team von Rockstar Games kündigte bereits vor ein paar Tagen an, dass euch zu Weihnachten 2019 coole Geschenke in GTA 5 Online erwarten. Den ersten Teil davon könnt ihr euch jetzt abholen.

Für das Einloggen am 24. Dezember 2019 erhaltet ihr im Spiel:

Grüner Rentier-Lichter-Bodysuit

Feuerwerkabschussgerät

20 Feuerwerksraketen

Volle Snacks

Volle Panzerung

Diese Geschenke werden wenige Sekunden, nachdem ihr einer Online-Session von GTA 5 beigetreten seid, freigeschaltet. Mit voller Panzerung meint Rockstar Games übrigens, dass all eure Panzerungen aufgefüllt werden. Dadurch erhaltet ihr:

10 x Leichteste Panzerung

10 x Leichte Panzerung

10 x Standardpanzerung

10 x Schwere Panzerung

10 x Schwerste Panzerung

Warum ist das gut? Allein die Hinzugabe der Panzerung dürfte viele Spieler freuen. Bei verschiedenen Jobs oder in der offenen Welt von GTA Online trefft ihr immer wieder auf Feinde, die auf euch schießen. Mehr von diesen schusssicheren Westen sind da also durchaus empfehlenswert.

Ein weiterer guter Einsatz ist der neue Casino-Heist, bei dem ihr den Tresor des Diamond Casinos leerräumen sollt. Mit der leichtesten Panzerung füllt ihr schnell wieder den blauen Balken eurer Rüstung um kleine Stücke auf. So schafft ihr es vielleicht lebend aus diesem schwierigen Szenario heraus.

Nach 2 Jahre erhielt GTA Online nun endlich einen neuen Heist

Loggt ihr euch jetzt ein, findet ihr in der Online-Welt verschneite Straßen und Wege. Um die Feiertage herum fällt der Schnee in Los Santos und verwandelt die Straßen in rutschige Pisten.

Wenn ihr dann durch die Straßen schlittert und Geschenke einsackt, soll sich das Spielen in der Online-Welt für euch noch mehr lohnen. Gerade gibt es starke Rabatte beim Kauf eines neuen Geschäfts. Jetzt ist der beste Zeitpunkt, ein Business in GTA Online zu gründen.

Ein besonderes Geschenk gibt es, wenn ihr euch am 25. Dezember einloggt. Da erwartet euch ein besonderer ferngesteuerter Panzer. Wie der funktioniert, zeigen wir euch hier: