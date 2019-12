Jetzt ist der beste Zeitpunkt, euer Business in GTA Online zu starten

Habt ihr Bock, richtig viel Geld in GTA Online zu verdienen, aber bisher noch nicht euer Business dafür gekauft? Jetzt ist der günstigste Zeitpunkt, damit zu starten. Wir zeigen euch, wie.

Warum ist jetzt der beste Zeitpunkt? In GTA Online ist eine neue Event-Woche gestartet und die dreht sich vor allem um Rabatte. Reduziert sind die Anschaffungspreise der gängigsten Unternehmen, die ihr zum Geldverdienen in GTA Online benötigt.

Wer sich mit Import- und Export-Geschäften ein paar Millionen verdienen will, der wird um ein CEO-Büro nicht drumherum kommen. Das gibt’s jetzt mit 50% Rabatt.

Hinzu kommen Motorrad-Club-Immobilien, Bunker, Hangars und Basen. Alle kosten euch aktuell nur die Hälfte von dem, was Rockstar Games eigentlich dafür veranschlagt. Also kratzt jetzt eure Taler zusammen und beginnt. Die Angebote laufen nur für begrenzte Zeit.

Welches Business soll ich kaufen?

Wenn euch nur begrenzt viele GTA-Dollar zur Verfügung stehen, müsst ihr eine Auswahl treffen, mit welchem Business ihr anfangt. Später könnt ihr dann weitere Geschäfte dazukaufen, um eure Effizienz zu steigern. Welches für euch der richtige Start ist, hängt von eurem bevorzugten Spielstil ab.

Aktive Geschäfte – Hier müsst ihr alles selbst machen

Executive Büros: Diese eignen sich für die Spieler, die aktiv Geld verdienen wollen. Das geht durch das Abholen von Kisten, um damit sein Lagerhaus zu füllen. Ist das Lagerhaus dann proppenvoll, fahrt ihr los und vertickt das Zeug. Das Füllen nimmt einige Stunden in Anspruch, zahlt aber auch Millionen aus.

Ein Blick in das CEO-Gebäude von MeinMMO

Das Klauen von Luxuswagen, diese zu tunen und anschließend möglichst unbeschadet einem Käufer zu bringen, bringt euch als CEO auch Geld ein. Dafür benötigt ihr als CEO den Fahrzeughandel.

Ein Vorteil ist die persönliche Assistentin, die euch kostenlos mit Snacks versorgt. Als CEO habt ihr die Möglichkeit auf der ganzen Karte verteilt CEO-Fahrzeuge wie den Buzzard-Helikopter zu euch zu rufen.

Hangar: Der Hangar funktioniert ähnlich wie die Lagerhalle bei einem CEO. Die Missionen drehen sich hauptsächlich darum, dass ihr mit Flugzeugen oder Hubschraubern Ware klaut oder abholt, die ihr am Terminal ordert. Zur Auswahl stehen:

Betäubungsmittel

Chemikalien

Medizinische Vorräte

Tiermaterial

Kunstgegenstände

Schmuck und Edelsteine

Tabak und Alkohol

Gefälschte Waren

Fokussiert euch dabei am besten auf eine bestimmte Ware, damit ihr dort für das Füllen des Lagers Boni bekommt, die euch mit mehr Geld als Auszahlung versorgen. Habt ihr genug gesammelt, fliegt ihr los und bringt das Zeug zu den Käufern.

Vorteil am Hangar-Business ist, dass ihr Zutritt zu Fort Zancudo habt und nicht direkt mit einem Fahndungslevel dort begrüßt werdet.

Passives Einkommen – Ihr habt weniger zu tun

Motorrad-Club Unternehmen: Ein eher passiver Weg, um in GTA Online Geld zu verdienen. Im Prinzip fangt ihr mit einem oder mehrere Unternehmen an. Diese gibt es:

Kokain Labor

Meth Labor

Falschgeld

Dokumentenfälscherei

Hanfplantage

In diesen Unternehmen arbeitet dann Personal (NPCs), das ihr anheuert. Mit Versorgungsmissionen holt ihr den NPCs Rohstoffe, die dann automatisch von ihnen zum Produkt verarbeitet werden.

Sind die Rohstoffe also gefüllt, könnt ihr anderen Dingen in GTA Online nachgehen, während das Personal weiterhin für euch das Produktlager füllt. Wenn ihr genug Beute habt, fahrt ihr auf Verkaufsmission. Ein volles Kokainlabor bringt am meisten Geld, 420.000 GTA-Dollar.

Vorteil als MC-Club-Präsident ist, dass ihr überall auf der Map eure Motorräder anfordern könnt und sich das Geld quasi „nebenbei“ verdienen lässt.

Bunker: Seit dem Gunrunning-Update stehen Bunker auf der Immobilien-Verkaufsliste in GTA Online. Eine weitere Art, um passiv Geld zu verdienen. Das funktioniert ähnlich wie beim Motorrad-Club. Ihr beschafft Rohstoffe, die vom Personal verarbeitet werden.

Hier müsst ihr noch einstellen, ob das Personal an Waffen/Rüstungen arbeiten soll. Wenn ihr Sachen zum Verkauf habt herstellen lassen, müsst ihr auch hier einige Stunden warten, bis die Produktion abgeschlossen ist. Danach wird die Ware verkauft und bringt euch ein paar hunderttausend GTA-Dollar ein.

Wie verdient man das Geld? Wir haben für euch einen Guide zusammengestellt, um in GTA Online schnell viel Geld zu verdienen. Da gehen wir genauer auf die Funktionen und Features der einzelnen Unternehmen ein und zeigen euch, wie viel Geld ihr da verdient.

Um das Spielen in den nächsten Tagen noch schmackhafter zu machen, solltet ihr euch unbedingt an Weihnachten einloggen.