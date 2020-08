In GTA Online könnt ihr jetzt bestimmen, welcher Geld-Bonus nächste Woche aktiv sein wird. Wir zeigen euch, wie das funktioniert und welcher sich für euch lohnen könnte.

Was sind Geld-Boni? An jedem Donnerstag startet eine neue Bonus-Woche in GTA Online. Dort wird bestimmt, welche Aktivitäten die doppelte oder dreifache Menge an GTA-Dollar auszahlen und welche Rabatte aktiv sind.

Normalerweise werden die Boni von Rockstar bestimmt und Spieler haben keinen Einfluss. Doch für die Woche zwischen dem 3. September und dem 9. September 2020 werdet ihr bestimmen, mit welcher Aktivität ihr reich werdet.

Welcher Job bekommt den Bonus?

Welche Aktivitäten stehen zur Wahl? Entschieden wird zwischen doppelten Belohnungen für „Special Cargo“-Missionen oder den MC-Verkaufsmissionen. Die, die gewinnt, bekommt dann den Bonus für nächste Woche.

So könnt ihr die Auswahl bestimmen: Wenn ihr Teil der Entscheidung sein möchtet ist das ganz einfach, denn ihr seid schon jetzt dabei, ohne es vielleicht zu wissen. Es wird nämlich das ausgewählt, das von Spielern diese Woche mehr genutzt wird.

Werden also mehr Vip-Aufträge erledigt, bekommen wir nächste Woche doppelte Belohnung auf „Special Cargo“-Missionen

Sind jedoch mehr Spieler als Biker unterwegs, gibt es doppelte GTA-Doller auf alle MC-Verkaufsmissionen

Welche Aktivität wird euch nächste Woche viel Geld bringen?

Was lohnt sich mehr für euch?

Die Grundidee beider Missionen ist zwar gleich, denn es geht darum, Ware zu beschaffen und dann zu verkaufen, trotzdem sind sie sehr unterschiedlich. So ist es dann auch für jeden anders, was sich da am besten lohnt. Wir zeigen euch, was ihr bei der Auswahl bedenken sollt.

„Special Cargo“-Missionen: Verkauft ihr Ware aus eurem maximal gefüllten großen Lagerhaus, erhaltet ihr dafür etwa 2,3 Millionen GTA$ (bei 111 Kisten). Zuerst müsst ihr aber die ganze Ware abholen und in euer Lager bringen. Das kostet viel Zeit, in der ihr von einem Punkt zum anderen geht. Diese Mission lohnt sich also für die Spieler, die viel verdienen wollen, aber auch bereit sind, einige Stunden an Arbeit zu investieren.

In unserem CEO-Guide erklären wir euch das Lagerhaus genauer und auch wie ihr Geld damit verdient.

Mit Lagerhaus-Verkäufen verdient ihr zwar viel, müsst aber auch mehr arbeiten

MC-Verkaufsmissionen: Mit euren illegalen Geschäften verdient ihr zwar nicht so viel wie mit dem Lagerhaus, doch die Arbeit gestaltet sich viel gemütlicher. Hier habt ihr nämlich die Option, einfach Rohware zu kaufen, die dann in euer Geschäft geliefert wird. Eure Angestellten verarbeiten die Ware und ihr müsst sie dann nur noch verkaufen.

Habt ihr sogar mehrere lukrative Geschäfte wie Falschgelddruckerei, Kokain-Labor und eine Hanfplantage, lohnt sich der Bonus gleich umso mehr. Diese Methode eignet sich also für alle, die lieber andere Dinge in GTA tun, als zu arbeiten.

In unserem Bikers-Guide zeigen wir euch, wie ihr mit dem Motorrad-Club viel Kohle verdient.

Als Biker werdet ihr zwar nicht stinkreich, könnt aber dafür zurücklehnen

Diese Dinge solltet ihr also beachten, wenn ihr diese Woche spielt. Wenn ihr euch nämlich geschickt anstellt, werdet ihr sogar 2 Wochen lang von eurem gewünschten Bonus profitieren. Wer aber zusätzlich noch mehr Geld machen möchte, sollte sich diese 12 Wege, um schneller Geld zu verdienen, anschauen.