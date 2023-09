GTA: Warum das Firmen-Logo von Rockstar nun in vielen Autos in China hängt

Es sieht aus wie eine geniale Marketing-Aktion für GTA 6, ist ein kurioser Zufall: In China baumelt das Logo von Gaming-Studio Rockstar Games von Autos einer bekannten Fahr-App. Der Trend verbreitet sich immer weiter.

Was ist das für ein Phänomen?

Wie die spanische Seite Vidextra berichtet, lässt sich in China ein wachsender Trend beobachten: In immer mehr Autos, vor allem in Wagen der Fahr-App DiD („Chinas Uber“), baumelt das Rockstar-Logo unterm Rückspiegel, wo sonst ein Lufterfrischer hängt, der bei uns vielleicht die Form eines grünen Tannenbaums hätte.

Was man auf den ersten Blick für eine clevere Werbe-Aktion von Publisher Take-Two halten könnte, ist ein schräger Zufall, wie ein TikTok-Video erklärt.

Dabei breitet sich der Trend immer weiter aus, nachdem er zu Beginn nur in einer Handvoll von Städten zu finden war.

Chinesische Firma für Lufterfrischer suchte im Internet ein Logo

Woran liegt das? Wie ein Video auf TikTok erklärt, ist das ein kurioser Zufall, der gar nichts mit Rockstar Games zu tun. Wenn man die Fahrer der Fahrzeuge fragt, ob sie Games mögen, verstehen sie die Frage gar nicht und verneinen sie.

Überhaupt seien die meisten Fahrer keine typischen GTA-Fans, sondern eher grauhaarige Männer im mittleren Alter.

Das TikTok-Video von Shawn_China_Investor erklärt die kuriose Geschichte des Rockstar-Logos:

Das vermeintliche Rockstar-Logo, das in ihren Autos baumelt, ist der günstigste zu erwerbende Lufterfrischer in China, der in Massen produziert wird und für etwa 20 US-Cents verkauft wird.

Die Hersteller dieses Massenfabrikats haben im Internet einfach nach einer passenden Form gesucht, die sie für ihr Produkt verwenden können, und sind dabei auf das Logo von Rockstar Games gestoßen. Für das haben sie sich entschieden, weil es so klar ist, einen so großen Buchstaben hat und so schön leuchtet, berichtet der TikToker.

Das scheint ein typisches Beispiel von „Der Teufel scheißt auf den größten Haufen“ zu sein: Rockstar hat einen kostenlosen Werbe-Effekt für ihr Logo durch die Entscheidung einer Firma, mit der sie nichts zu tun haben.

